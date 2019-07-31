Haberler > Avrupa Haberleri > Memleket yolunda acı kaza

Memleket yolunda acı

’dan Sıla Yolu’na çıkan Güzeldere ailesi ’de yaptı. Serhat Güzeldere (14) hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 31.7.2019
Memleket yolunda acı kaza
Fransa'dan yaz tatili için memlekete giden Güzeldere ailesi, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kaza geçirdi. Kazada, sürücü Fuat Güzeldere, eşi Hatice (43) ve oğlu Mazlum Güzeldere (18) yaralanırken, yeğeni Serhat Güzeldere hayatını kaybetti. Tatil için Muş'a giden ailenin otomobili, ziyaret amaçlı gittikleri Erzurum'dan döndükleri sırada sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla attı. Kaza sondası ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıları Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar Acil Servis'te tedaviye alınırken, hayatını kaybeden Serhat Güzeldere'nin cenazesi ise otopsi için morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Memleket yolunda acı kaza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN