Memleket yolunda acı kaza

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Fransa'dan yaz tatili için memlekete giden Güzeldere ailesi, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kaza geçirdi. Kazada, sürücü Fuat Güzeldere, eşi Hatice (43) ve oğlu Mazlum Güzeldere (18) yaralanırken, yeğeni Serhat Güzeldere hayatını kaybetti. Tatil için Muş'a giden ailenin otomobili, ziyaret amaçlı gittikleri Erzurum'dan döndükleri sırada sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla attı. Kaza sondası ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıları Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılar Acil Servis'te tedaviye alınırken, hayatını kaybeden Serhat Güzeldere'nin cenazesi ise otopsi için morga konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.