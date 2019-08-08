Tatil hayallerini çaldılar

BUGÜN NELER OLDU

Her tatil sezonu olduğu gibi bu yıl da sosyal medya ağlarını kullanıp ucuz tatil vaadinde bulunan dolandırıcılar, üç ailenin tatil planını zehir etti. Füssen kentinde yaşayan Ulutaş, Sarıtaş ve Cinbaş aileleri, Antalya'da 5 yıldızlı otel için kişi başı 850 euro ödedi, bavulları topladı ancak dolandırıldıklarını anlayınca şoke oldu.Aileler, "İsviçre merkezli Blau Reisen şirketinden rezervasyon yaptırdık. Ödemeyi şirketin Zürih hesabına yatırdık. Teyit gelmesini bekledik ancak göndermediler. Telefonla ulaşma çabaları sonuçsuz kaldı. Suç duyurusunda bulunduğumuz Zürih polisi, şirket hakkında çok sayıda suç duyurusu olduğunu söyledi" dedi.