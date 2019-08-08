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Tatil hayallerini çaldılar

Facebook sayfasında gördükleri fiyata kanıp hayali kuran üç aile daha dolandırıldı. Tatil uğruna para kaptıran aileler, suç duyurusunda bulundu

FATİH YILMAZ Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2019
Tatil hayallerini çaldılar
UCUZ TATİL VAADİNE KANDILAR
Her tatil sezonu olduğu gibi bu yıl da sosyal medya ağlarını kullanıp ucuz tatil vaadinde bulunan dolandırıcılar, üç ailenin tatil planını zehir etti. Füssen kentinde yaşayan Ulutaş, Sarıtaş ve Cinbaş aileleri, Antalya'da 5 yıldızlı otel için kişi başı 850 euro ödedi, bavulları topladı ancak dolandırıldıklarını anlayınca şoke oldu.

ÇOK SAYIDA İHBAR VARMIŞ
Aileler, "İsviçre merkezli Blau Reisen şirketinden rezervasyon yaptırdık. Ödemeyi şirketin Zürih hesabına yatırdık. Teyit gelmesini bekledik ancak göndermediler. Telefonla ulaşma çabaları sonuçsuz kaldı. Suç duyurusunda bulunduğumuz Zürih polisi, şirket hakkında çok sayıda suç duyurusu olduğunu söyledi" dedi.
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Tatil hayallerini çaldılar
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