Villasında 85 köpeğe annelik yapıyor

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da anestezi uzmanlığından emekli olan Aylin Yıldız Schwarz (63), 19 yıl önce Bodrum'da satın aldığı yalıya yerleşti. Sokakta bulduğu yaşlı, engelli ve yavru köpeklere yalısında bakmaya başlayan Schwarz, çevredekilerin şikayeti nedeniyle yalısını satarak Ortaca'da havuzlu villa aldı. Schwarz, burada aralarında engellilerin de olduğu 85 köpeğe bakmaya başladı. Köpekler için mobilya takımı, televizyon alan Schwarz, engelli köpeklere havuzda terapi uyguluyor. Hamile, yaşlı, sakat ve yavru köpeklerin mağdur olmaması için de çaba gösteriyor.