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Villasında 85 köpeğe annelik yapıyor

’nın ilçesindeki yalısını daha fazla hayvana bakmak için satarak Ortaca ilçesinde havuzlu villa alan , 85 köpeğe bakıyor

Giriş Tarihi: 6.9.2019
Villasında 85 köpeğe annelik yapıyor
HAYATINI ONLARA ADADI
Almanya'da anestezi uzmanlığından emekli olan Aylin Yıldız Schwarz (63), 19 yıl önce Bodrum'da satın aldığı yalıya yerleşti. Sokakta bulduğu yaşlı, engelli ve yavru köpeklere yalısında bakmaya başlayan Schwarz, çevredekilerin şikayeti nedeniyle yalısını satarak Ortaca'da havuzlu villa aldı. Schwarz, burada aralarında engellilerin de olduğu 85 köpeğe bakmaya başladı. Köpekler için mobilya takımı, televizyon alan Schwarz, engelli köpeklere havuzda terapi uyguluyor. Hamile, yaşlı, sakat ve yavru köpeklerin mağdur olmaması için de çaba gösteriyor.
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Villasında 85 köpeğe annelik yapıyor
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