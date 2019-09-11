Yılın doktoru Ordulu Dilek Gürsoy

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Kalp naklinde insan kalbine ihtiyacı ortadan kaldıracak uzun ömürlü yapay kalp üzerinde çalışmasıyla adından söz ettiren Dr. Dilek Gürsoy (42), German Medical Award tarafından Almanya'da yılın doktoru seçildi. Avrupa'nın ilk kadın yapay kalp cerrahı unvanına sahip olan Gürsoy, kalp cerrahı kategorisinde bu ödülü almaya layık görüldü.Almanya Başbakanı Angela Merkel, daha önce Dr. Dilek Gürsoy'u tebrik etmişti.GÜRSOY'A ödülü 18 Kasım'da Düsseldorf Congress Centrum'da gerçekleştirilecek törenle verilecek. Siegburg Helios Kliniği'nde Yapay Kalp Nakli Bölümü Başkanı olarak görev yapan Gürsoy, geçtiğimiz Mayıs ayında da Almanya'nın en prestijli ödülü olan Victress Ödülü'nü almıştı. Gürsoy'u başarısından dolayı Almanya Başbakanı Merkel de tebrik etmişti.Ordulu bir ailenin kızı olan Dr. Dilek Gürsoy, babasını basit bir kalp sorunu yüzünden kaybetmiş ve o günden sonra çalışmalarını yoğunlaştırmıştı. Gürsoy, yüzlerce kalp nakli operasyonu gerçekleştirdi.