Vurguncu Ercan yeni oyun peşinde

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Almanya'da iflas ederek sigortaları 60 milyon euro zarara uğratan MEG şirketi eski sahibi Mehmet Ercan Göker, Kuşadası'nda gününü gün ediyor. Müşteri bilgilerini alıp Türkiye'ye kaçtığı iddia edilen Göker, hakkındaki uluslararası tutuklama kararı nedeniyle Türkiye'de. Göker, Almanya'ya gelebilmek için suçlamaların zaman aşımına uğramasını bekliyor.Kassel Savcılığı, Göker'i "haksız rekabet", "icranın engellenmesi" ve iflas eden MEG şirketine ait milyonlarca euro değerindeki müşteri bilgilerini Türkiye'ye kaçırmakla suçluyor. Aynı zamanda şirketten 3 milyon euro kredi çektiğini ve geri ödemediğini belirtiyor. Göker, Almanya'daki son davaya gelmezken, yardımcısı Vincent Ho, 18 ay tecilli hapis cezasına mahkum edildi. Der Spiegel'e göre Göker, Türkiye'de kişi başına 6 bin 500 eurodan 400 kişiye ücretli kurs da vermiş. FRANKFURT2004'te MEG şirketini kuran Göker, 2009'da iflas etti. Şirket, büyük sigorta şirketlerine aracılık yapıyordu. Sözleşme başına provizyon alan Göker, iptal edilen sözleşmelerin provizyonunu iade etmek zorundaydı. Etmeyince Göker, sigorta şirketlerine borçlandı. Çarkın dönebilmesi için yeni sözleşmelerin, iptal edilenlerden fazla olması gerekiyordu. Olmadığı için de şirket zora girdİ. Bunun üzerine sigorta şirketlerine naylon sözleşmeler verilerek provizyon talep edildi.Vergi kaçakçılığı ve sosyal kesinti ödememe cezası. 720 bin euro.Yolsuzluk ve iflas erteleme soruşturması.Taşeronlar üzerinden sigorta satmaya devam ettiği şüphesiyle baskın.Allianz sigortasına 125 bin euro iade kararı.20 bin 500 euro provizyonu elden alıp iflas masasına bildirmemek.Dolandırıcılık suçlaması. Halen hakkında uluslararası tutuklama kararı bulunuyor.