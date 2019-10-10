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Faşistlere şafak baskını

Camiyi tehdit eden ırkçılar dün şafak vakti baskına uğradı. Bombalı tehdit maili gönderen altı kişi gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 10.10.2019
Faşistlere şafak baskını
Almanya'nın dört eyaletinde dün camileri havaya uçurmakla tehdit eden ırkçılara karşı baskın düzenlendi. Bavyera, Baden Württemberg, Thüringen ve Saksonya Anhalt eyaletlerinde sabah saat 06.00'da yedi kişiye karşı eş zamanlı olarak gerçekleşen baskında altı kişi gözaltına alındı.

EV VE DERNEKLER ARANDI
MÜNİH Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon çerçevesinde camilere bombalı tehdit maili atanların evleri ve gittikleri dernekler arandı. Camilerin yanı sıra parti merkezleri ve basın yayın kuruluşlarına da Volksfront, Combat 18 ve Blood and Honour imzalı 23 tehdit maili gönderilmişti. BERLİN
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Faşistlere şafak baskını
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