Faşistlere şafak baskını

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın dört eyaletinde dün camileri havaya uçurmakla tehdit eden ırkçılara karşı baskın düzenlendi. Bavyera, Baden Württemberg, Thüringen ve Saksonya Anhalt eyaletlerinde sabah saat 06.00'da yedi kişiye karşı eş zamanlı olarak gerçekleşen baskında altı kişi gözaltına alındı.MÜNİH Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon çerçevesinde camilere bombalı tehdit maili atanların evleri ve gittikleri dernekler arandı. Camilerin yanı sıra parti merkezleri ve basın yayın kuruluşlarına da Volksfront, Combat 18 ve Blood and Honour imzalı 23 tehdit maili gönderilmişti. BERLİN