Suriye’de 300 PKK’lı Hans

BUGÜN NELER OLDU

VAHŞİ terör örgütü PKK'ya katılan 300'den fazla Alman vatandaşı, Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunun yok edilmemesi için mücadele ediyor. PKK'nın Almanya'da yaptığı propaganda çalışmaları kapsamında ikna edilen ve teröristlere katılan Almanların 22'si 2013 yılından bu yana öldü. Ancak bu sayının daha da yüksek olabileceği belirtiliyor.SON verilere göre YPG ve PKK'ya Almanya'dan katılan yaklaşık 300 kişinin yarısı Alman vatandaşı. Diğerlerinin Türk, Suriye veya Irak vatandaşı olduğu belirtiliyor. 2013 yılından bu yana 22 teröristin öldüğü öğrenilirken, 100 kişi Almanya'ya geri döndü. Bunların 30'u hakkında yabancı bir terör örgütüne üye olmak iddiasıyla soruşturma açıldı, 16 dosya kapatıldı.ALMAN haber ajansı da Almanya'dan terör örgütlerine katılanlarla ilgili bir haber yayınladı. Tübingenli bir gencin anlatıldığı haberde, PKK'lı Almanların hikayesi ele alınıyor. Haberde, "Daha Robin, adı Robin değilken, Suriye'de keskin nişancı olarak DEAŞ teröristi avladı. Bugün Brezilya'da saklanıyor" deniliyor. Aynı zamanda Robin'in yanı sıra Kiel'den Konstantin Geedig'in de Suriye'de olduğu anlatılıyor. FRANKFURTKENDİSİNİ 'Martin Klamper' diye tanıtan birinin sözlerine de yer veriliyor. Fotoğraflarda genelde suratını gizleyen ve kod ismi 'Sidar' olan Klamper, PKK'lı Almanların beyni. Türkiye'ye saldırı hazırlığı içinde olduklarını ve tünel kazdıklarını anlatan Klamper, "Halen Kuzey Irak'ta Şingal tarafında kalıyorum. Burada Avrupa'dan gelenlerin bulunduğu bir birliği yönetiyorum" dedi.PKK saflarına katılan teröristlerin en az beşi eski asker. Klamper'in, bağlantıları ve Alman gazetecilerle çok kolay bağlantıya girebilmesi, Alman gizli servisleri adına çalıştığı ihtimalini güçlendiriyor. Ölenlerin arasında Konstantin Weinert, Duisburglu Ivana Hoffmann (19), Karlsruhe'den Kevin Jochim (21), Magdeburg'dan Anton Leschek (24) ve 55 yaşındaki eski asker Günter Helsten ile Konstantin Geedig bulunuyor.BARIŞ Pınarı Harekâtı kapsamında düzenlenen operasyonda Konstantin Geedig'in ailesi, yerel bir gazeteye taziye ilanı verdi. Aile ölüm ilanında "Konstantin'den Rojava'ya" adı altında bir banka hesabına para gönderilmesini istedi. İlanda terör örgütü paçavralarına yer verilmesine rağmen bu ilanın basılması dikkat çekti. PKK'lı diğer isimlerden olan Klamper'in de ilanda adı geçiyor.