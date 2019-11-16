Haberler > Avrupa Haberleri > Eğitimde çifte standart

Eğitimde çifte standart

, dünya çapındaki Alman okullarını yaygınlaştırmak için yasa tasarısı hazırlıyor, fakat Türkçe dersleri ile Türk okulu kurulmasının önüne taş koyuyor

CENGİZ PARLAYAN Avrupa
Giriş Tarihi: 16.11.2019
Eğitimde çifte standart
Almanya'da Hristiyan Demokrat Parti (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller Partisi, yurtdışındaki Alman okullarını güçlendirmek ve geliştirmek için yasa tasarısı hazırladı. Ülkesinde 3,5 milyon Türk'ün yaşamasına rağmen kurulmak istenen Türk okullarının önüne taş koyan Almanya, projesine 1,2 milyar euro ayırdı.

TÜRKÇEYE HAYIR, ALMANCAYA EVET
TÜRKÇE'NİN öğrenilmesi konusunda da sorunlar çıkaran Almanya, dünya çapındaki okullarında Almancanın yaygınlaşması ve bu okullardan mezun olacak öğrencileri kendine bağlamayı hedefliyor. Tasarı ile Alman okulu olmayan yerde yerel işbirlikçiler aracılığı ile okul açma çalışması yürütülecek.
Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Eğitimde çifte standart
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN