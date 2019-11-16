Eğitimde çifte standart

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da Hristiyan Demokrat Parti (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller Partisi, yurtdışındaki Alman okullarını güçlendirmek ve geliştirmek için yasa tasarısı hazırladı. Ülkesinde 3,5 milyon Türk'ün yaşamasına rağmen kurulmak istenen Türk okullarının önüne taş koyan Almanya, projesine 1,2 milyar euro ayırdı.TÜRKÇE'NİN öğrenilmesi konusunda da sorunlar çıkaran Almanya, dünya çapındaki okullarında Almancanın yaygınlaşması ve bu okullardan mezun olacak öğrencileri kendine bağlamayı hedefliyor. Tasarı ile Alman okulu olmayan yerde yerel işbirlikçiler aracılığı ile okul açma çalışması yürütülecek.