Densiz ARD

BUGÜN NELER OLDU

Alman birinci devlet televizyonu ARD'de yayınlanan "ttt-titel thesen temperamente" isimli programda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e dil uzatıldı. Programda Atatürk dünya tarihinin en vahşi diktatörü Adolf Hitler ile kıyaslandı. Atatürk'ün Hitler Almanyası ile bazı alışverişleri olduğu iddia edilen programda Büyük Önder'e, art arda iftira atıldı.PROGRAMDA, "Atatürk Türkiye'yi modern bir devlet haline getirmek için Hitler rejimiyle de çalıştı" denildi. Atatürk'ün "tek devlet, tek lider, tek dil, tek din istediği" kaydedilen programda, Atatürk'ün Nazi Almanyası'ndan zehirli gaz bile satın aldığı ve bunlarla Dersim'e saldırdığı ileri sürüldü. Almanya Türk Toplumu Başkanı Gökay Sofuoğlu, Atatürk'ün Hitler ile kıyaslanmasını eleştirdi.SOFUOĞLU, SABAH'a "Atatürk'ü Hitler ile kıyaslamak yeni başlayan tehlikeli bir stratejinin devamı gibi" dedi. Türk Üniversiteliler ve Akademisyenler Derneği (TürküniD) de ARD'de yayınlanan programa büyük tepki gösterdi. Dernek, ARD'ye diğer STK'ların da tepki göstermesi çağrısında bulundu.TÜRKÜNİD Başkanı Eyüp Tuzkaya, asıl hedefin Atatürk'ü karalamak ve Türkiye'yi Nazi Almanyası'yla aynı kefeye koymak olduğunu söyledi. Tuzkaya, "Atatürk'ün soykırımcı gibi gösterilmesini kesinlikle kabul edemeyiz" dedi. Tuzkaya, "Vergi ödediğimiz kurum bizim hassasiyetlerimizi dikkate almadan çok çirkin ve ahlaksız bir program yaptı. Programda Türkiye Cumhuriyeti ve Mustafa Kemal Atatürk hedef alındı" dedi ve ARD'yi protestoya davet etti.