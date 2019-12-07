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Yabancı vasiye işlem kolaylığı

Hastane, veya cezaevindeki Türk yaşlılara atanan yabancı vasilere, konsolosluklarda pasaport işlemi yapabilme kolaylığı getirildi

Giriş Tarihi: 7.12.2019
Yabancı vasiye işlem kolaylığı
YURTDIŞINDAKİ hastane, huzurevi, bakımevi veya cezaevinde kalan Türk yaşlılara atanan yabancı vasilere konsolosluklarda pasaport işlemi halledebilme kolaylığı sağlandı. Vasilerin pasaport işlemi yapabilmesi için daha evvel Türkiye'de tanıma davası açılması gerekiyordu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, "Vatandaşlarımız, sosyal güvenlik, sosyal yardım ve ikamet gibi temel haklarını kaybetme durumuyla karşı karşıya kalabilmekteydi. Bu mağduriyet Pasaport Kanunu'nda yapılan değişiklik ile ortadan kalktı" dedi.
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Yabancı vasiye işlem kolaylığı
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