Haberler > Avrupa Haberleri > Türk gençleri kumar kıskacında

Türk gençleri kumar kıskacında

Dr. , ’daki gençlerimizin kumar bağımlılığına dikkat çekmek için kitap yazdı

Giriş Tarihi: 20.12.2019
Türk gençleri kumar kıskacında
ALmanya'da yaşayan genç kumar bağımlılarıyla ilgili kitap yazan Dr. Cemil Şahinöz, Türkler arasında bu hastalığın hızla arttığına dikkat çekti. Şahinöz, "Kumar, Almanya'daki Türk toplumu arasında sessizce büyüyen, müdahale edilmeyen, uzman yardımı alınmayan, hastalık olarak görülmeyen bir bela. Türk gençlerinin bir numaralı hastalığı kumar" dedi.
Bağımlılık sebebiyle ailelerin perişan olduğunu söyleyen Şahinöz, "Bu durum nedeniyle, sadece oynayan kişi harap olmuyor, çocukları, dostları, komşuları da etkileniyor. Aileler yıkılıyor. Bu konuda yardım alınmalı. www.gluecksspielsucht- nrw.de/onlineberatung sitesi altında Türkçe bilgi alınabilir" diye konuştu.

Erkan TOKGÖZOĞLU / BIELEFELD
Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk gençleri kumar kıskacında
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN