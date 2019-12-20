Türk gençleri kumar kıskacında

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ALmanya'da yaşayan genç kumar bağımlılarıyla ilgili kitap yazan Dr. Cemil Şahinöz, Türkler arasında bu hastalığın hızla arttığına dikkat çekti. Şahinöz, "Kumar, Almanya'daki Türk toplumu arasında sessizce büyüyen, müdahale edilmeyen, uzman yardımı alınmayan, hastalık olarak görülmeyen bir bela. Türk gençlerinin bir numaralı hastalığı kumar" dedi.Bağımlılık sebebiyle ailelerin perişan olduğunu söyleyen Şahinöz, "Bu durum nedeniyle, sadece oynayan kişi harap olmuyor, çocukları, dostları, komşuları da etkileniyor. Aileler yıkılıyor. Bu konuda yardım alınmalı. www.gluecksspielsucht- nrw.de/onlineberatung sitesi altında Türkçe bilgi alınabilir" diye konuştu./ BIELEFELD