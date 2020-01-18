Ber’e ilk THY taşınacak

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Almanya'da açılışı yılan hikâyesine dönen ve uluslararası alanda ülkeye imaj kaybettiren Berlin Havalimanı'nın (BER) 31 Ekim'de açılması neredeyse kesinleşti. Havalimanına ilk taşınacak şirket ise Türk Hava Yolları (THY) olacak. THY, 9 şirket ile birlikte 31 Ekim gecesi BER'e taşınacak. İkinci tur taşınma 3 ve 4 Kasım, üçüncü taşınma ise 7-8 Kasım gecesi gerçekleşecek. İnşaatına 2006 yılında başlanan havalimanının TÜV'ün son yaptığı testten onay aldığı belirtildi. Özellikle ana terminal binasındaki tüm testlerin başarıyla sonuçlandığı aktarıldı. Ancak iki terminalde daha TÜV'ün testleri yapılacak. BERLİN