Haberler > Avrupa Haberleri > Ber’e ilk THY taşınacak

Ber’e ilk taşınacak

Giriş Tarihi: 18.1.2020 ABONE OL
Ber’e ilk THY taşınacak
Almanya'da açılışı yılan hikâyesine dönen ve uluslararası alanda ülkeye imaj kaybettiren Berlin Havalimanı'nın (BER) 31 Ekim'de açılması neredeyse kesinleşti. Havalimanına ilk taşınacak şirket ise Türk Hava Yolları (THY) olacak. THY, 9 şirket ile birlikte 31 Ekim gecesi BER'e taşınacak. İkinci tur taşınma 3 ve 4 Kasım, üçüncü taşınma ise 7-8 Kasım gecesi gerçekleşecek. İnşaatına 2006 yılında başlanan havalimanının TÜV'ün son yaptığı testten onay aldığı belirtildi. Özellikle ana terminal binasındaki tüm testlerin başarıyla sonuçlandığı aktarıldı. Ancak iki terminalde daha TÜV'ün testleri yapılacak. BERLİN
Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ber’e ilk THY taşınacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN