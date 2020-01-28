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Türkiye'den Almanya, Norveç, İsveç ve Hollanda gibi ülkelere kaçan terör örgütü FETÖ ve PKK militanları için iltica raporları düzenleyen tutuklu avukat Yılmaz Sunar'ın, bu ülkelerden 325 bin euro ile 1 milyon 115 bin TL aldığı ortaya çıktı. MASAK'ın tespit ettiği hesaplardaki parayı casus Sunar, "mesleki danışmanlık ücreti" olarak savunmaya kalktı. Sunar ve 4 şüpheli hakkında "casusluk" suçundan iddianame düzenlendi.İfadesinde casusluk suçlamasını kabul etmeyen avukat Sunar ve diğer şüphelilerin hazırladıkları raporlarla Norveç'teki Türkler aleyhine gizli tanıklık yaptıkları da belirlendi. Ankara Başsavcılığı, İstanbul Barosu'na kayıtlı Yılmaz Sunar'ın başta Almanya olmak üzere bazı yabancı büyükelçiliklere Türk vatandaşlarıyla ilgili bilgi sızdırdığı ihbarı üzerine soruşturma başlatmıştı.İddianamede şüphelilere, "Açıklanması yasaklanan gizli bilgileri casusluk maksadıyla temin etme", "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak" ile "Gizliliğin ihlali" suçlamaları yöneltildi. Şüphelilerin söz konusu suçlardan 19 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede Yılmaz Sunar ile Baki D.'nin dışındaki 3 kişinin söz konusu suçlara iştirak ettikleri belirtildi.Yılmaz Sunar ve diğer şüphelilerin bazı büyükelçilerin talebi doğrultusunda Türk vatandaşları ile ilgili araştırmalar yaptıkları, yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı, niteliği bakımından gizli kalması gereken kişisel bilgilere usulsüzce ulaşarak, bu bilgileri düzenleyerek rapor haline getirdiği ve bilgileri isteyen büyükelçiliklere verdikleri belirlendi.