Suikast timine operasyon

BUGÜN NELER OLDU

Baskınlar, Baden Württemberg, Bavyera, Aşağı Saksonya, Kuzey Ren Vestfalya, Rheinland Pfalz ve Saksonya Anhalt eyaletlerinde toplam 13 yere gerçekleştirildi. Baskınlar kapsamında 5 şüpheli ile bu kişilere destek veren 8 kişinin evlerinde arama yapıldı, birçok malzemeye ve silaha el kondu. Suikast hazırlığındaki 13 kişiden 12'si tutuklandı. Örgüt liderinin Augsburg bölgesinde yaşayan 53 yaşındaki Werner S. olduğu belirtildi.FARKLI şehirlerde yaşayan bu kişilerin internet üzerinden "Müslümanlara, mültecilere ve siyasilere suikast düzenlemek için bir araya geldiği" kaydedildi. Planın detaylandırılmadığı, ancak suikastlerle Almanya'nın kamu ve toplumsal düzeninin hedef alındığı belirtiliyor. Bu kişilerin "iç savaşa benzer" bir ortam oluşturmayı hedeflediklerini bildiren başsavcılık, 5 kişinin kamu düzenini yıkma planı yaptığını açıkladı.TUTUKLANAN diğer 8 kişinin de maddi destek, silah temin etme ve gelecekteki suikast ve saldırılara katılıp destek sözü verdiği belirlendi. Yaşları 20 ile 53 arasında değişen suikast timi üyelerinin Eylül 2019'dan bu yana faal olup planlar yaptığı öğrenildi. Müslümanları katletmek isteyen grubun bir chat grubunda suikast fikirleri üzerine konuşup kendi yaptıkları silahların fotoğraflarını paylaştığı belirlendi.BU paylaşımların, Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın dikkatini çektiği için savcılığa haber verildiği belirtiliyor. Baskınlar kapsamında Kuzey Ren Vestfalya Eyalet Polis Teşkilatı'nda bir "idari görevli" görevden alındı. Eyalet İçişleri Bakanı Heribert Reul, tutuklanan kişiler arasında bulunduğu belirlenen polisin atıldığını duyurdu. Irkçıların kimleri hedef aldığı bilinmiyor. Savcılık, isim açıklamadı.ALMANYA Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Aiman Mazyek, camilerin daha iyi korunmasını talep etti. Geçtiğimiz günlerde beş ayrı camiye bomba ihbarı yapıldığını hatırlatan Mazyek, "Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde bunlar neredeyse her hafta meydana geliyor. Camilerin duvarlarına çizilen gamalı haçlar veya birçok saldırı, başkaları tarafından örnek alınmasın diye bildirilmiyor bile" dedi. Bu saldırıların cemaatlerde endişeye yol açtığını kaydeden Mazyek, "Daha iyi koruma tedbirlerine ihtiyaç var. Mesela camilerin önünde daha fazla polis olması" diye konuştu.