Diplomanı göster Ali

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ALİ Ertan Toprak'ın iddia ettiği gibi üniversite mezunu olmadığını, gazeteci Zafer Özpolat ortaya çıkardı. 23 Şubat'ta Hamburg'da yapılacak eyalet meclisi seçimleri öncesinde Toprak'ın eğitim durumunu mercek altına alan Özpolat, araştırmasında Toprak'ın ileri sürdüğü gibi Münster Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmadığını belgeledi.ÖZPOLAT, Facebook hesabında Toprak'ın Münster Üniversitesi'nde okuduğunu ileri sürdüğünü belirterek, "Aradık, sorduk. Mezunlar listesinde adı çıkmadı. Ardından Toprak ile görüştük. Toprak röportajımızda Münster Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdiğini söyledi. 'Hukukçu musunuz?' diye sordum. 'Staj yapmadığım için avukat değilim. Ama hukuku bitirdim' cevabını verdi. Ama öyle değilmiş" dedi.ÖZPOLAT, Toprak'a telefon açarak üniversiteyi bitirmediğini öğrendiğini söyledi ve diplomasının olup olmadığını sordu. Özpolat, "Bana tüm belgeleri getireceğini söyledi ve buluştuk. Bana bazı belgeler gösterdi. Sonra da, 'Diploma yok. Ben üniversite okumadım. Bazı nedenlerden dolayı yarıda bıraktım" dedi. Ben de 'Her yerde hukuk okuduğunuzu yazıyorsunuz, belirtiyorsunuz, ama mezun değilsiniz' dedim" diye konuştu.BUNUN üzerine Toprak'ın, "Bunun neresi yanlış? Okudum, ama bitirmedim. Diplomam yok" dediğini anlatan Özpolat, "Diplomanız olmamasına rağmen her yerde eğitim bölümünde böyle yazmanız doğru mu?" diye sorduğunu belirtti. Ardından da Toprak'ın tehdit ettiğini belirten Özpolat, "Bana, 'Bu konuda haber yaparsanız mahkemeye veririm. Yüklü tazminat ödersiniz. Yoksa SPD'den para mı aldın?' dedi" ifadesini kullandı.