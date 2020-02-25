Karnavalın teması faşist terör

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'da 5. mevsim olarak adlandırılan karnaval eğlenceleri dün karnaval geçitlerine sahne oldu. Korteje katılan araçlarda, Hanau'daki terör saldırısı da konu edildi. Araçlardan birinde, Köln Katedrali tasvir edildi. Gözü yaşlı katedralin önündeki kalbin üzerine, 'Kalbimiz Hanau için atıyor' yazıldı. Bu yolla terör kınandı, dayanışma mesajı verildi. Eğlenceye katılan bir grup, taşıdığı dövize, 'Hanau başlangıç değildi. Irkçılığı durdurun' yazdı. Düsseldorf'taki kortej araçlarından birinde ise ırkçı söylemlere dikkat çekilip, NSU gibi ırkçı cinayetler hatırlatıldı.İbrahim TAŞ