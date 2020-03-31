İtalya'da Fabio Rampelli ofisinde AB bayrağını indirdi

Ölü sayısı arttıkça, AB'ye tepkilerin seviyesi de artıyor. Halkın yanında siyasiler de AB'nin konu hakkındaki umursamazlığına tepki göstermeye başladı.

İtalya'da aşırı sağcı parti Fratelli d'Italia üyesi ve Temsilciler Meclisi Başkan Yardımcısı Fabio Rampelli, makamındaki Avrupa Birliği bayrağını indirdi.

İtalyan Temsilciler Meclisi Üyesi Fabio Rampelli, odasındaki AB bayrağını kaldırdı! | Video

Bir siyasinin bu şekilde tepki göstermesi İtalya'da geniş yankı buldu.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

İtalya, korona virüs salgını nedeni ile hayatını kaybeden vatandaşları için yas tutarken, bayraklar yarıya indirildi.



Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Avrupa'da korona virüs salgınından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunan İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 428'e ulaştı. İtalya, korona virüs nedeni ile hayatını kaybeden vatandaşlarını anmak için 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirirken, bayraklar yarıya indirildi. İtalyan Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen anma törenlerinde tüm devlet kurumlarında saat 12.00'de bayraklar yarıya indirilirken, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İtalya Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale ve Başbakanlık Binası Palazzo Chigi'nin yanı sıra Vatikan da bayraklarını yarıya indirerek anmaya katıldı.



Türkiye Roma Başkonsolosluğu da anma kapsamında konsolosluk binasındaki bayrağı yarıya indirdi.



İtalya, dünyada korona virüse bağlı ölümlerin en fazla olduğu ülke konumunda bulunuyor.

ÖLENLERİN SAYISI 12 BİN 428'E YÜKSELDİ

talya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 837 artarak 12 bin 428'e yükseldi.

Ülkede 5 hafta önce başlayan Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

İtalya'da koronavirüs vaka sayısının 77 bin 635'e ulaştığını belirten Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının ise 105 bin 792'ye çıktığını bildirdi.

Borrelli, dün 14 bin 620 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının bugün 1109'luk artışla 15 bin 729'a ulaştığını kaydetti.

Genel Müdür Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 837 kişi artarak, 12 bin 428'e yükseldiğini açıkladı.