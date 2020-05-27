Hain FETÖ’cülere tokat

AMSTERDAM Belediyesi'nin DENK Partili Meclis Üyesi ve 11 yıllık lise öğretmeni Numan Yılmaz (32), ülkede FETÖ'cülere verilen Kraliyet Nişanı'nı bir yerel dergideki köşe yazısında eleştirdi. Yılmaz, "Nişanı alanlar arasında terör örgütü FETÖ'nün yandaşları vardı. Hitler, Franco veya Ratko Mladiç'in yandaşları da acaba bu ödülü alabilir miydi" dedi. Yazı üzerine FETÖ'cüler linç kampanyası başlattı.OKUL yönetimini mail bombardımanına tutan FETÖ'cüler, Yılmaz'ın okuldan atılmasını istedi. Okul müdürü maillere, "Öğrencilerimizin çok sevdiği birisi olan Yılmaz, beş yıldır bizimle çalışıyor. Bu beş yıl içerisinde üç yıl arka arkaya okulumuzda yılın en başarılı öğretmeni seçildi. Kendisine güvenimiz tamdır" diye cevap gönderdi. Yılmaz, "Milletini ve meclisini bombalayan gözümde teröristtir" dedi.