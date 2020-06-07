Irkçılık bizde de sorun

Amerika Birleşik Devletleri'nde George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesiyle başlayan ırkçılık tartışmaları üzerine Almanya ve Hollanda başbakanlarından ırkçılık özeleştirisi geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, ırkçılığın ülkesinde göz ardı edilmemesini istedi ve "Irkçılık geçmişten günümüze hep vardı. Maalesef Almanya'da da var. O yüzden önce kendi evimizin önünü süpürmeliyiz" dedi.ZDF televizyonunda katıldığı programda, Floyd'un öldürülmesinin ve ırkçılığın çok kötü bir şey olduğunu ifade eden Merkel, "Siyasi anlayışım toplumu bir araya getirmek, bir arada tutmak üzerine" diye konuştu. Hollanda Başbakanı Mark Rutte de "Floyd'un polis şiddeti sonrası ölmesi kabullenilemez. Hollanda'da ayrımcılık sistematik bir sorun. Irkçılık bizim ülkemizde de var" ifadelerini kullandı.BAŞBAKAN Merkel, gelecek yıl yapılması öngörülen seçimlerde başbakanlık için aday olmayacağını söyledi. Salgın döneminde sorumluluk sahibi biri olarak bir dönem daha başbakanlığa aday olup olmayacağının sorulması üzerine Merkel, "Hayır, hayır gerçekten aday değilim. Hem de çok kesin şekilde" cevabını verdi. Başbakan hep İtalya'nın Avusturya sınırında yaptığı tatilini bu yıl ülkesinde geçireceğini de söyledi.