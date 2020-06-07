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bizde de sorun

Biz yıllardır yazıyoruz; “Avrupa’daki tehlikeli boyutlara ulaştı ve hızla yükseliyor...” Başbakanlar ve Rutte, sonunda bu gerçeği itiraf etti

Giriş Tarihi: 7.6.2020 ABONE OL
Irkçılık bizde de sorun
Amerika Birleşik Devletleri'nde George Floyd'un polis şiddeti sonucu öldürülmesiyle başlayan ırkçılık tartışmaları üzerine Almanya ve Hollanda başbakanlarından ırkçılık özeleştirisi geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, ırkçılığın ülkesinde göz ardı edilmemesini istedi ve "Irkçılık geçmişten günümüze hep vardı. Maalesef Almanya'da da var. O yüzden önce kendi evimizin önünü süpürmeliyiz" dedi.

SİSTEMATİK BİR SORUN
ZDF televizyonunda katıldığı programda, Floyd'un öldürülmesinin ve ırkçılığın çok kötü bir şey olduğunu ifade eden Merkel, "Siyasi anlayışım toplumu bir araya getirmek, bir arada tutmak üzerine" diye konuştu. Hollanda Başbakanı Mark Rutte de "Floyd'un polis şiddeti sonrası ölmesi kabullenilemez. Hollanda'da ayrımcılık sistematik bir sorun. Irkçılık bizim ülkemizde de var" ifadelerini kullandı.

MERKEL ADAY OLMAYACAK
BAŞBAKAN Merkel, gelecek yıl yapılması öngörülen seçimlerde başbakanlık için aday olmayacağını söyledi. Salgın döneminde sorumluluk sahibi biri olarak bir dönem daha başbakanlığa aday olup olmayacağının sorulması üzerine Merkel, "Hayır, hayır gerçekten aday değilim. Hem de çok kesin şekilde" cevabını verdi. Başbakan hep İtalya'nın Avusturya sınırında yaptığı tatilini bu yıl ülkesinde geçireceğini de söyledi.

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Irkçılık bizde de sorun
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