‘İç savaşa hazırlanıyoruz’

Almanya'da giderek daha büyük bir sorun haline gelen ırkçılık, Alman Ordusu'nda da üst üste skandalların patlak vermesine yol açtı. Alman Ordusu'nda görevli 240 askerin bulunduğu bir chat grubunda açık açık iç savaşa hazırlık yapıldığı ortaya çıktı. Nisan 2019'da Messenger üzerinden kurulan chat grubunda bulunan 240 askerin, olası bir iç savaşa hazırlandığı ve ayrıca ırkçı paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.GRUPTA olası bir iç savaşa karşı hazırlanan askerlerden Heiko Herbert G., "İç savaş için hazırlıklarım tamam. Teçhizatım hazır" diye yazarak 35 kalibreden 45 kalibreye kadar mermilere sahip olduğunu vurguladı. Aynı asker onlarca sırt çantası, miğfer ve değişik mühimmatın da fotoğraflarını paylaştı. #WIR (Biz) adı altında kurulan grubu, Die Zeit gazetesinden gazeteci Christian Fuchs deşifre etti.BİR diğer asker Hartmut T. ise bir başka gruba sızma imkanı olup olmadığını sorup, "Bu teröristlere karşı harekete geçebilmek için düşmanlarımın kimler olduğunu bilmek istiyorum" dedi. "Rejim değişikliğine hazırlık yaptığı" belirtilen askerler, devletin ortadan kaldırılması, hükümet üyelerinin ise tutuklanması gerektiğini savundu. Grubu yönetenlerden birinin ise Marion G. olduğu ortaya çıktı.MARION G.'nin ise, Almanya'da 14 Şubat 2020 tarihinde Werner Somogyni (53) isimli ırkçı ile bağlantısının olduğu belirlendi. Somogyni'nin kurduğu grup, camilere dönük terör saldırısı düzenlemek istediği sırada deşifre edilerek çökertilmişti. Örgütün lideri Werner Somogyni ile sağ kolu Tony Ebel'in planına göre camilere otomatik silahlar, el bombası ve hatta füzelerle saldırılacaktı.