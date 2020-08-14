Koronalı 900 kişi aramızda

Almanya, otoyollarda dönüş yolunda olan tatilciler için koronavirüs test merkezleri kurdu. Bu merkezlerde şimdiye dek 85 bin kişiye test uygulandı ancak 44 bin test sonucu kişilere bildirilmedi. Bavyera Eyaleti Sağlık Bakanı Melanie Huml (CSU), eyalet sınırları içerisinde yapılan ve sonucu ulaştırılmayan testlerden 900'ünün pozitif olduğunu duyurdu.BAKAN Huml'un bu açıklaması ülkede şok etkisine neden oldu. Bu 900 kişinin test sonucundan haberdar olmaması ve karantinaya da girmemeleri, ülkede vaka sayısının kısa sürede çok daha fazla artacağını gösterdi. Bakan Huml, "Test sonucunun iletilmesiyle ilgili bir sorun var. Bu beni çok sinirlendiriyor" dedi, ancak ağır eleştiriden kurtulamadı.BAKAN Huml gibi eleştirilerin hedefi olan Bavyera Eyaleti Başbakanı Markus Söder, Schleswig Holstein Eyaleti'ne yapacağı iki günlük ziyareti iptal etti. Skandalın boyutunun farkında olan Söder, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Bu çok ama çok can sıkıcı. Hemen düzeltilmeli ve bir daha olmamalıdır" dedi. Muhalefet partileri Söder ile Bakan Huml'un istifasını istedi.Bakan Huml, önce test sonucu pozitif çıkanların ardından da negatif sonuç alanların bilgilendirileceğini belirtti. Bakan, bundan sonra test işlemlerinin büyük ölçüde özel şirketlerce yapılacağını, şirketlerle test sonuçlarının 48 saat içinde bildirilmesi üzerinde anlaştıklarını söyledi.ALMANYA'DA son olarak bir günlük vaka sayısı 1445'e çıktı. Almanya'da toplam vaka sayısı ise 219 bin 964'e yükseldi. Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 artarak 9 bin 211 oldu. İyileşen hasta sayısı ise 199 bin 500 olarak kayıtlara geçti.