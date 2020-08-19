PKK yöneticisine 2.5 yıl hapis cezası

Almanya'da terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlusu olan Mashar T. (60), Koblenz Yüksek Eyalet Mahkemesi tarafından "yabancı terör örgütüne üye olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırıldı. Mahkeme, sanığın Mayıs 2018'de PKK'nın Mainz, Rheinhessen ve Hessen bölgesi yöneticiliğini üstlendiğine hükmetti. Kararda, Mashar T.'nin bu şekilde yaklaşık 223 bin euro toplayarak örgüte ilettiği, örgütün de kendisine aylık 250 euro, yanında seyahat ve diğer giderlerin masraflarını ödediği kaydedildi.