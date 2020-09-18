Hollanda’da 12. cinayet

Son cinayet, Rotterdam kentinde gerçekleşti. Çarşamba akşamı işlenen cinayette 3 çocuk babası Trabzonlu Mehmet Tahiroğlu (52) otomobili içinde silahla vurularak öldürüldü. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Rotterdam'ın Feyenoord bölgesindeki Paralelleweg Sokağı'nda vurularak olay yerinde hayatını kaybeden Tahiroğlu, sevenlerini yasa boğdu.SAAT 21.00 sularında işlenen cinayeti, Mehmet Tahiroğlu'nu park halindeki otomobilinde ağır yaralı olarak görenler polise bildirdi. İlkyardım ekiplerinin tüm çabalarına rağmen Trabzonlu işadamı yaşamını yitirdi. Gri renkli Opel marka aracın içerisinde hayatını kaybeden Türk iş insanının kimin tarafından ve neden vurulduğu bilinmiyor. Polis, görgü tanıklarından yardım istedi.SİLAHLA işlenen cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Saldırıda hayatını kaybeden Mehmet Tahiroğlu'nun cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Trabzon'un Araklı ilçesine gönderilecek. Tahiroğlu, Hollanda'da esrarengiz cinayetlere kurban giden 12. iş insanı oldu. Son olarak temmuz ayında yine Trabzonlu Mehmet Kılıçsoy vurularak öldürülmüştü. Kılıçsoy da sokak ortasında saldırıya uğramıştı.HOLLANDA'DA son 2,5 yıl içinde öldürülen Türklerin isimleri şöyle: Burak Arslan (29), Hakan Zatsan (43), Mustafa Ateş (50), Zeki Yumuşak (41), Kemal Zengin (44), Ergin Başakçı (41), Ömer Köksal (22), Ali Aydın (44), Ali Ekrem Kaynak (55), Şaban Berk (57), Mehmet Kılıçsoy (49) ve Mehmet Tahiroğlu (52).