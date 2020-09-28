Avusturya’da PKK dehşeti

Vahşiterör örgütü PKK, Avusturya'nın başkenti Viyana'da üç farklı eyleme imza attı. PKK'nın ilk olayı, cuma öğlen saatlerinde meydana geldi. Şüpheli hareketleriyle dikkat çeken bir kişi, Viyana Başkonsolosluğu'na girmeye çalıştı. Kişinin şüpheli davranışları üzerine asker müdahale etti. Konsolosluğun önünde bekleyen vatandaşların gözleri önünde meydana gelen olayda PKK'lı etkisiz hale getirildi.SALDIRGANIN üzerinden biri saldırı bıçağı olmak üzere iki bıçak çıktı. Üzerindeki bıçaklarla gözaltına alınan kişinin "göçmen kökenli Avusturya vatandaşı" olduğu öğrenildi. Ancak olaya tanık olan vatandaşlar bu kişiyi net şekilde "PKK görünümlü" olarak tarif etti. Viyana Başkonsolosluğu'na girmesi son anda önlenen PKK'lının kimi hedef almak istediği henüz bilinmiyor.BU saldırı girişiminden kısa süre sonra bu kez de Avusturya Türk İslam Birliği (ATİB) bir saldırıya maruz kaldı. Gece saatlerinde bir şahıs ATİB Genel Merkezi'nin camına "PKK" yazısı yazarak kaçtı. Bu olaylar konuşulurken, bu kez de PKK'lılar şehirde gösteri düzenledi. Karlsplatz'ta yürüyen terör örgütü yandaşları ellerinde terör örgütü lideri Apo'nun posterlerini taşıdı.HER ne kadar yetkililer olaylarla ilgili bilgi vermekten kaçınsa da Viyana konsolosluğumuza yönelik ciddi bir saldırıdan dönüldüğü değerlendiriliyor. Viyana Büyükelçiliği, bıçaklı saldırganla ilgili sorularımıza yanıt vermedi. Viyana polisi ise "Evet, bir olay var. Ama bu şekilde değil" demekle yetindi ve soruların Viyana eyalet polisine yöneltilmesini istedi. Eyalet polisi ise bir olay olduğunu doğruladı, ancak detay vermekten kaçındı.