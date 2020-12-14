Korkunç dayanışma

Avusturya polisi beş ayrı eve düzenlediği baskından sonra beş kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Neo-Nazilerin Almanya'da bir Neo-Nazi ordusu kurabilmek için uyuşturucu ticaretinden elde edilen parayla aldıkları silahları Almanya'daki Neo-Nazilere göndermek istediği öğrenildi. Baskınlarda Neo-Nazi yapılanmasının cephaneliğinde 93 silah ile 100 bin mermi ele geçirildi.BASKINDA 76 tam ve yarı otomatik silah, suikast tüfekleri, 17 tabanca, el bombası, patlayıcı madde TNT ile büyük miktarda uyuşturucu madde ve para bulundu. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Satın alınan silahlarla Almanya ve Avusturya'daki Müslümanlara dönük suikastler ve camilere saldırılar planlanmış. Çökertilen örgütün elebaşı olarak 53 yaşındaki bir Avusturyalı gözaltına alındı.IRKÇI Avusturyalı'nın cephaneliği 2018 yılından beri bulunduğu cezaevinden izin günlerinde dışarıya çıkmak suretiyle oluşturduğu ve iki depo kiraladığı ortaya çıktı. Avusturya'daki baskınlara paralel olarak Almanya'da da baskın düzenlendi. Bu baskınlarda ise büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Avusturya İçişleri Bakanı, "Bu işin üzerine gittiğimizde nereye varacağımızı bilmiyorduk" dedi.AVUSTURYA güvenlik birimlerinin ekim ayından bu yana grubun peşinde olduğu belirtilirken, İçişleri Bakanı Karl Nehammer, "Soruşturmanın başındayız. Araştırmalar, Neo-Nazilerin sadece uyuşturucu ticaretinde değil, aynı zamanda yasadışı silah ticaretinde de aktif olduklarını gösteriyor" dedi. Dayanışma içinde olan Alman ve Avusturyalı Neo-Nazilerin hedefindeki camiler veya Müslümanlar hakkında bilgi verilmedi.ALMAN Ordusu'ndaki ırkçı yapılanmayı inceleyen Alman Askeri istihbarat Servisi (MAD), ırkçı İmparatorluk Vatandaşı grubu üyelerini ortaya çıkarttı. Grubun başı olan Wolfgang P.'nin aynı zamanda BND'ye de çalıştığı tespit edildi. 1988- 2004 yılları arasında çalıştığı belirlenen Wolfgang P.'nin birçok yazışması ortaya çıkarılırken, P.'nin BND çalışanlarının bir listesine sahip olduğu öğrenildi. MAD'nin İmparatorluk Vatandaşı üyesi 8 şüpheliyi soruşturduğu, hepsinin aynı ofiste çalıştığı kaydedildi.