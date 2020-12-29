Faşistlerden Dilara’ya saldırı

Hollanda'da yaşayan Türk genci Dilara Bilgiç (18), Kara Kutu Demokrasisi kitabını Başbakan Mark Rutte'nin önermesiyle tüm dünyanın dikkatini çekti. Kendi demokrasi anlayışını anlattığı kitabıyla adını duyuran Bilgiç, perde arkasında aslında bir İslamofobi mağduru olduğunu belirterek, "Doğruyu söylemek gerekirse yolda üzerime tükürenler oldu. Bu çok acı ama bunun dışında Hollanda'da beni anlamaya çalışan kişiler de oldu" dedi. Ailesinin Hollanda'ya Türkiye'de yaşanan 28 Şubat süreci nedeniyle yerleştiğini söyleyen Bilgiç, "Ailem hiçbir zaman mağdur rolüne girmedi. Azimle çalıştı. Belki ben Hollanda'da bir öteki olacağım. Ama nereye gidersen git bir öteki olacak. Ben sahip olduğum kimliklerimle gurur duyuyorum" diye konuştu.