Haberler Avrupa Haberleri Faşistlerden Dilara’ya saldırı

Faşistlerden Dilara’ya saldırı

Hollanda Başbakanı Rutte’nin övdüğü Türk yazar ’in de Avrupa’da yaşanan mağdurlarından olduğu ortaya çıktı. Bilgiç, “Üzerime tükürenler de destekleyenler de oldu” dedi

Giriş Tarihi: 29.12.2020 ABONE OL
Faşistlerden Dilara’ya saldırı
Hollanda'da yaşayan Türk genci Dilara Bilgiç (18), Kara Kutu Demokrasisi kitabını Başbakan Mark Rutte'nin önermesiyle tüm dünyanın dikkatini çekti. Kendi demokrasi anlayışını anlattığı kitabıyla adını duyuran Bilgiç, perde arkasında aslında bir İslamofobi mağduru olduğunu belirterek, "Doğruyu söylemek gerekirse yolda üzerime tükürenler oldu. Bu çok acı ama bunun dışında Hollanda'da beni anlamaya çalışan kişiler de oldu" dedi. Ailesinin Hollanda'ya Türkiye'de yaşanan 28 Şubat süreci nedeniyle yerleştiğini söyleyen Bilgiç, "Ailem hiçbir zaman mağdur rolüne girmedi. Azimle çalıştı. Belki ben Hollanda'da bir öteki olacağım. Ama nereye gidersen git bir öteki olacak. Ben sahip olduğum kimliklerimle gurur duyuyorum" diye konuştu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Faşistlerden Dilara’ya saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA