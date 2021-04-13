Türklerin gönlü Laschet’ten yana

ALMANYA'DA Birlik Partileri'nde (CDU/ CSU) başbakan adayının kim olacağı merakla beklenirken, iki lider sonunda adaylığını açıkladı. CDU Genel Başkanı ve Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet ile CSU Genel Başkanı ve Bavyera Başbakanı Marcus Söder, 'Aday olmaya hazırız' dedi. Başbakanlık koltuğuna Angela Merkel'den sonra kimin oturacağı merak edilirken, Türkler istedikleri başbakanı açıkladı.TÜRKLERİN en yoğun olduğu Kuzey Ren Vestfalya'daki Türkler, Laschet'i eyaletin Uyum Bakanlığı döneminden tanıdıklarını hatırlatıp, "Bayramlarımızda, özel günlerimizde Laschet hep yanımızdaydı. Solingen'de Genç Ailesi'nin en büyük destekçisiydi. Ekibinde Türkler de hep yer aldı. PKK'ya karşı tavrını sert biçimde belli etti. Çizgisinden gram sapmadı. Bizim başbakan adayımız Laschet" dedi.CDU Başkanlık Divanı da dün partinin başbakan adayının kim olacağı konusunu ele almak üzere toplandı.Toplantıda Laschet'in adaylığı tarafında olunduğu aktarıldı.SEVAL AKSOY: "Armin Laschet'i destekliyorum.Uyum Bakanlığı ve şimdi eyalet başbakanlığı görevinde Türklerle çok yakın ilişki kurdu. Merkel'den sonra Almanya'nın başbakanı olmasını canı gönülden isterim."İZZET BAYRAK (UİD Dortmund Başkanı): "Armin Laschet'in, Hıristiyan Birlik Partileri'nin başbakan adayı olarak belirlenmesini istiyorum.Laschet'i Merkel sonrasında ülkeyi toparlayabilecek bir isim olarak görüyorum."DR. ALI SAK (Ruhr Veliler Birliği Başkanı): "Laschet, uyum bakanlığı ve başbakanlığı döneminde göçmenlere yönelik siyaset geliştirdi.Almanya'nın başbakanı olursa göçmenlere yönelik olumlu siyaset güdeceğini düşünüyorum."AYSUN AYDEMIR (NRW Türk Veli Dernekleri Federasyonu Başkanı): "Laschet'in anadil eğitimine önem verdiğini biliyoruz ve eğer Almanya'nın başbakanı olursa yine bu yönde gelişme sağlayacağını düşünüyoruz."ALİ BOZKURT: "Eyaletimiz Başbakanı Armin Laschet'in çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Tercihim tabii ki bizim başbakanımızın ülke başbakanı olmasından yana. Genel seçimde de kendisini destekleyeceğim."