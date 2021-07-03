DİTİB’den hukuk zaferi

Hessen
Eyaleti, DİTİB Hessen ile işbirliği sonucu 2013- 2014 öğretim yılından itibaren 2019-2020 öğretim yılına kadar okullarda İslam din dersi vermişti. Eyalet 2020'de işbirliğini sonlandırdıktan sonra DİTİB'i devredışı bıraktığı bir İslam dersini müfredata almıştı. DİTİB de eyalete dava açmıştı. Wiesbaden İdare Mahkemesi
, DİTİB'in itirazını ise reddetmişti. ANAYASA Mahkemesi ise DİTİB'in yaptığı başvurunun haksız yere reddedildiğine hükmederek, dosyayı yine Wiesbaden İdare Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme Hessen Eyaleti'ni kararı düzeltmeye mahkum etti. Eyalette 86 cami derneğini temsil eden DİTİB Hessen, Eyalet Eğitim Bakanlığı'nın mahkeme kararına uymasını beklediğini bildirdi.