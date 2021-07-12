Şehitlerimiz saygıyla anıldı

FRANKFURT
DİTİB Merkez Camisi'nde düzenlenen törene Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer
, Frankfurt Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Sıddık Yıldırım
ve çok sayıda vatandaş katıldı. Frankfurt DİTİB Merkez Camii Başkanı Turan Kuzpunarı, FETÖ Terör Örgütü'nün vatanımıza ve istiklalimize kastettiğini söyledi.
KUZPUNARI, "Tarih boyunca nice ihaneti cesaret ve fedakarlığı ile alt eden milletimiz, Allah'ın da yardımıyla bu işgal girişimine geçit vermedi" dedi. Kur'an-Kerim okunan etkinlikte bir konuşma yapan Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer de, "Hain darbe girişimin ardından şehit olanlar mezarları başında anılıyor" diye konuştu.