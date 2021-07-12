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Giriş Tarihi: 12.7.2021

Şehitlerimiz saygıyla anıldı

İSA DEVEÇEKEN İSA DEVEÇEKEN
Şehitlerimiz saygıyla anıldı

FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’deki hain darbe girişiminde şehit olanlar Frankfurt’ta anıldı

FRANKFURT DİTİB Merkez Camisi'nde düzenlenen törene Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Frankfurt Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Sıddık Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı. Frankfurt DİTİB Merkez Camii Başkanı Turan Kuzpunarı, FETÖ Terör Örgütü'nün vatanımıza ve istiklalimize kastettiğini söyledi.
KUZPUNARI, "Tarih boyunca nice ihaneti cesaret ve fedakarlığı ile alt eden milletimiz, Allah'ın da yardımıyla bu işgal girişimine geçit vermedi" dedi. Kur'an-Kerim okunan etkinlikte bir konuşma yapan Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer de, "Hain darbe girişimin ardından şehit olanlar mezarları başında anılıyor" diye konuştu.
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Şehitlerimiz saygıyla anıldı
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