Türkler almanya’nın ekonomik mucizesi

BİRİNCİ NESİL MUCİZESİ
TÜRK Alman Sağlık Vakfı
'nın düzenlediği toplantıya katılan Hıristiyan Demokrat Birlik Partili
(CDU) Prof. Dr. Helge Braun
, "İşçi göçüyle gelen özellikle birinci nesil olmadan Almanya
olarak bu başarımızı, bu ekonomik mucizeyi, bu refah düzeyimizi gerçekleştiremezdik. Türkler, Almanya'nın ekonomik mucizesine büyük katkı sağladı" diye konuştu.
TEDBİRİ ELDEN BIRAKMA
KONUŞMASINDA koronavirüs konusunda alınan önlemlere de değinen Braun, güz aylarına kadar koronadan kurtulup normal yaşama dönme çalışması yaptıklarını belirtti. Braun, 26 Eylül'deki seçimde yeniden seçilmek istediğini de ifade etti. Vakfın yemekli toplantısına Giessen
kenti ve çevresindeki Türk ve Alman
iş insanları, siyasetçiler katıldı.