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Giriş Tarihi: 9.8.2021

Türkler almanya’nın ekonomik mucizesi

İSA DEVEÇEKEN İSA DEVEÇEKEN
Türkler almanya’nın ekonomik mucizesi

Almanya Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun, ülkenin bugün sahip olduğu başarıyı göçmen işçilere borçlu olduğunu söyled

BİRİNCİ NESİL MUCİZESİ
TÜRK Alman Sağlık Vakfı'nın düzenlediği toplantıya katılan Hıristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU) Prof. Dr. Helge Braun, "İşçi göçüyle gelen özellikle birinci nesil olmadan Almanya olarak bu başarımızı, bu ekonomik mucizeyi, bu refah düzeyimizi gerçekleştiremezdik. Türkler, Almanya'nın ekonomik mucizesine büyük katkı sağladı" diye konuştu.

TEDBİRİ ELDEN BIRAKMA
KONUŞMASINDA koronavirüs konusunda alınan önlemlere de değinen Braun, güz aylarına kadar koronadan kurtulup normal yaşama dönme çalışması yaptıklarını belirtti. Braun, 26 Eylül'deki seçimde yeniden seçilmek istediğini de ifade etti. Vakfın yemekli toplantısına Giessen kenti ve çevresindeki Türk ve Alman iş insanları, siyasetçiler katıldı.
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Türkler almanya’nın ekonomik mucizesi
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