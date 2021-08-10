Bundeslıga ekipleri alt ligden tokat yedi

Üçüncü ve dördüncü Bundesliga
takımları, maçlarda elde ettikleri galibiyet ile büyük alkış aldı. Türk gıda toptancısı Suntat'ın sponsorluğunu yaptığı 3. lig ekibi Waldhof Mannheim, sahasında ağırladığı Eintracht Frankfurt
'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Waldhof'a 2. turu getiren golleri Marcel Seegert
(48) ve Joseph Boyamba (52) kaydetti. Frankfurt'ta büyük şok hakim. İkinci sürpriz sonuç ise 4. lig ekiplerinden Babelsberg'den geldi. Babelsberg, Bundesliga'nın yeni ekibi Greuther Fürth
'ü sahasında konuk etti. Maç, 2-2 bitince penaltı atışları yapıldı. Babelsberg, penaltılarda 5-4'lük üstünlük sağlayıp Fürth'ü eledi.