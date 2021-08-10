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Giriş Tarihi: 10.8.2021

Bundeslıga ekipleri alt ligden tokat yedi

İSA DEVEÇEKEN İSA DEVEÇEKEN
Fatih YILMAZ
Bundeslıga ekipleri alt ligden tokat yedi

Almanya Kupası’nda alt liglerden iki takım, Bundesliga ekiplerine sürpriz yaptı. Waldhof Mannheim, Eintracht Frankfurt’u, Babelsberg ise Fürth’ü kupa dışı bıraktı

Üçüncü ve dördüncü Bundesliga takımları, maçlarda elde ettikleri galibiyet ile büyük alkış aldı. Türk gıda toptancısı Suntat'ın sponsorluğunu yaptığı 3. lig ekibi Waldhof Mannheim, sahasında ağırladığı Eintracht Frankfurt'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Waldhof'a 2. turu getiren golleri Marcel Seegert (48) ve Joseph Boyamba (52) kaydetti. Frankfurt'ta büyük şok hakim. İkinci sürpriz sonuç ise 4. lig ekiplerinden Babelsberg'den geldi. Babelsberg, Bundesliga'nın yeni ekibi Greuther Fürth'ü sahasında konuk etti. Maç, 2-2 bitince penaltı atışları yapıldı. Babelsberg, penaltılarda 5-4'lük üstünlük sağlayıp Fürth'ü eledi.
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Bundeslıga ekipleri alt ligden tokat yedi
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