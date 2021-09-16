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Giriş Tarihi: 16.9.2021

Müzeyyen’in şifası Dr. Cedidi oldu

Müzeyyen’in şifası Dr. Cedidi oldu

Bremen’de yaşayan 13 yaşındaki Müzeyyen Uçarkuş, sol eli altı parmaklı olarak dünyaya geldi. Genç kızın altıncı parmağı yapılan üç ameliyat sonunda alındı. Ameliyatı, Prof. Dr. Cedidi yaptı

Sosyal medya üzerinden bir video yayınlayan Müzeyyen Uçarkuş (13), ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Can Cedidi'ye teşekkür etti. Sol elin başparmağı ile işaret parmağı arasında fazladan bulunan parmak çocuğun el yapısının bozulmasına neden oldu. Uçarkuş ailesi kızları büyümeden bu sorunu çözmek için ameliyat kararı aldı. Yapılan üç ameliyat sonunda genç kız altıncı parmağından kurtuldu. Ameliyatı yapan Bremen Mitte Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü Başhekimi Prof. Dr. Can Cedidi, Uçarkuş'un bundan sonra elini sağlıklı bir şekilde kullanabileceğini söyledi. Müzeyyen Uçarkuş, kendisini sağlığına kavuşturan profesör için, "Beni sağlığıma kavuşturan Prof. Dr. Can Cedidi ve ekibine çok teşekkür ediyorum" dedi.
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Müzeyyen’in şifası Dr. Cedidi oldu
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