Pandemi bile durduramadı

SUDAN SEBEPLER GÖSTERİLDİ
ALMAN Federal İstatistik Dairesi
, Gençlik Dairesi
'nin koruma altına aldığı çocukların istatistiğini açıkladı. Veriler, korona yılı olan 2020
'de de Gençlik Dairesi'nin çocukları ailelerinden kopardığını ortaya koydu. 45 bin 444 çocuk geçen yıl ailesinden alınırken, bunların 22 bin 556'sının göçmen olduğu, 7563 çocuğa yurdışına refakatsiz gidiş nedeniyle el konulduğu açıklandı.
BEBEK ORANI DİKKAT ÇEKİCİ
İSTATİSTİK, 5108 çocuğun 3 yaş altında olduğunu gösterdi. 16 ila 18 yaş aralığında alınan çocuk sayısı verilere 13 bin 644 olarak yansıdı. El konulan çocukların 25 bin 467'si daire tarafından ailelerinden alınırken, polis şikâyeti ile 5458, öğretmenlerin şikâyeti ile 300, doktorların şikâyeti ile 440, komşu şikâyeti ile ise 387 çocuk dairenin gözetimine girdi.