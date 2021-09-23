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Giriş Tarihi: 23.9.2021

Pandemi bile durduramadı

CENGİZ PARLAYAN
Pandemi bile durduramadı

Çocukların büyük kısmını ailelerinden koparmakla sabıkalı Gençlik Dairesi, geçen yıl 22 bin 556’sı göçmen kökenli 45 bin 444 çocuğu aldı. Çocukların 5 bini 3 yaş altında

SUDAN SEBEPLER GÖSTERİLDİ
ALMAN Federal İstatistik Dairesi, Gençlik Dairesi'nin koruma altına aldığı çocukların istatistiğini açıkladı. Veriler, korona yılı olan 2020'de de Gençlik Dairesi'nin çocukları ailelerinden kopardığını ortaya koydu. 45 bin 444 çocuk geçen yıl ailesinden alınırken, bunların 22 bin 556'sının göçmen olduğu, 7563 çocuğa yurdışına refakatsiz gidiş nedeniyle el konulduğu açıklandı.

BEBEK ORANI DİKKAT ÇEKİCİ
İSTATİSTİK, 5108 çocuğun 3 yaş altında olduğunu gösterdi. 16 ila 18 yaş aralığında alınan çocuk sayısı verilere 13 bin 644 olarak yansıdı. El konulan çocukların 25 bin 467'si daire tarafından ailelerinden alınırken, polis şikâyeti ile 5458, öğretmenlerin şikâyeti ile 300, doktorların şikâyeti ile 440, komşu şikâyeti ile ise 387 çocuk dairenin gözetimine girdi.
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Pandemi bile durduramadı
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