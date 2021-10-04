Rol uğruna yalan itirafı

Meryem Uzerli
, son ropörtajında samimi açıklamalarda bulundu: Benim için kalıcı olan kalbin güzel olması, gerisi önemli değil "Muhteşem Yüzyıl
" dizisi ile yakaladığı çıkışı hâlâ sürdüren Meryem Uzerli, "Oynayacağım karakterle yatar, onunla kalkarım. Kısacası tüm varlığım ve tüm dünyam o karakter olur. Tarihi karakterleri canlandırmak benim için büyük bir onur" dedi.
KORKUDAN EZBERİMİ UNUTTUM
UZERLİ, MAG dergisine verdiği ropörtajda, setlerde yaşadığı zor anları da anlattı. Uzerli, "Rolü alabilmek için at binmeyi bildiğimi söylemiştim. Atlı çekimlerde korkudan ezberlediklerimi unutuyordum" itirafında buludu.