Ödülle gelen ekran teklifi

İSTANBUL
'DA, "Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar" ödül töreninde şıklığı ile dikkatleri üzerine toplayan Meryem Uzerli, yeni yılda ekranlara döneceğinin sinyalini verdi. Uzerli'nin sözleri, 'Yetenek Sizsiniz Türkiye
' programında jüri mi olacak?" sorularını akıllara getirdi. "Acun Ilıcalı
ile bir görüşmemiz oldu. Kendisi yakın arkadaşım. Birlikte bir projede yer alabiliriz" açıklamasında bulunan Uzerli, bunun dışında adını şimdilik açıklayamayacağı dijital platform için bir projede yer alacağını söyledi