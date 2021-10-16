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Giriş Tarihi: 16.10.2021

Ödülle gelen ekran teklifi

Ödülle gelen ekran teklifi

Muhteşem Yüzyıl” dizisinin Hürrem Sultan’ı olarak gönüllere taht kuran güzel oyuncu Meryem Uzerli’nin ekran hasreti bitiyor

İSTANBUL'DA, "Türk Sinemasını Geçmişten Geleceğe Taşıyanlar" ödül töreninde şıklığı ile dikkatleri üzerine toplayan Meryem Uzerli, yeni yılda ekranlara döneceğinin sinyalini verdi. Uzerli'nin sözleri, 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' programında jüri mi olacak?" sorularını akıllara getirdi. "Acun Ilıcalı ile bir görüşmemiz oldu. Kendisi yakın arkadaşım. Birlikte bir projede yer alabiliriz" açıklamasında bulunan Uzerli, bunun dışında adını şimdilik açıklayamayacağı dijital platform için bir projede yer alacağını söyledi
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Ödülle gelen ekran teklifi
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