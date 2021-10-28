Keşke annem ve babam da görseydi

Almanya
'daki Türk siyasetçiler arasında milletvekilliği, genel başkan yardımcılığı ve son olarak Federal Meclis
Başkan Vekilliği görevlerinde bulunma başarısı gösteren Aydan Özoğuz, kendisini bu günlere anne ve babasının getirdiğini söyledi. Özoğuz, "Almanya'da doğmuş ve büyümüş, Alman ve Türk kimliğimle böyle bir adım atabilmem çok güzel. Annemin, babamın görmesini isterdim. Keşke. Onlar bizi buralara getirdi. Maalesef ikisi de vefat etti" dedi.
SEÇİLMEM MESAJ OLDU
GÖÇÜN Almanya'da birçok insanın hayatında önemli yer tuttuğunu belirten Özoğuz, "Eskiden 'Ben göçmenim, istediğim yere gelemem' hissi vardı. Bazı gençlerin bu nedenle kendilerini geri çektiği bile oluyor. Ben ise onlara 'Çaba harcayın, her yere gelebilirsiniz' diyordum. Benim seçilmemle bu mesajı bugün burada bir kez daha vermiş olduk. Göçmen kökenlilerin her makama gelebileceklerini göstermiş oldum" diye konuştu.
Aydan Özoğuz, kızı Anna, ayrıldığı eşi Hamburg İçişleri eski Senatörü Michael Neuman, annesi Saliha Günay Özoğuz ve babası Mustafa Orhan Özoğuz ile birlikte. 1960'ta Almanya'ya gelen ve emekli olduktan sonra İstanbul'da yaşamaya başlayan Mustafa Orhan Özoğuz, 2016 yılında, eşi Saliha Günay Özoğuz ise 2008 yılında vefat etti.
KABUL ETMEK ZORUNDALAR
ALMAN Sosyal Demokrat Partili (SPD
) Özoğuz, özellikle yabancı kökenli birçok genç milletvekilinin kendisini tebrik ettiğini anlattı ve "Yanıma geldiler, sarıldılar, 'Bizim için çok büyük örneksiniz' dediler. Bunlar gerçekten çok güzel şeyler. Çok açıkça AfD'liler bana oy vermedi. Parti yöneticilerinden Bernd Baumann
geldi, tebrik etti. Şunu görüyorum ki bir yerden sonra kabul etmek zorundalar" şeklinde görüş belirtti.
ÖZOĞUZ KİMDİR?
HAMBURG kentinde 1967'de doğan ve aslen Gaziantepli olan Özoğuz, 2001- 2008 yıllarında SPD'den Hamburg Eyalet Meclisi
vekili oldu. 2009'da Federal Meclis Milletvekili seçilen Özoğuz, 2013'te Almanya'da Göç ve Uyum'dan sorumlu Devlet Bakanlığı'na getirilen ilk Türk kökenli isimdi. Özoğuz, 2011-2017 tarihleri arasında SPD Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Göç ve Çeşitlilik Çalışma Grubu'nun kurucu başkanlığını da üstlendi.
Cüneyt KARADAĞ (AA)