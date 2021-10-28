Keşke annem ve babam da görseydi

Aydan Özoğuz, kızı Anna, ayrıldığı eşi Hamburg İçişleri eski Senatörü Michael Neuman, annesi Saliha Günay Özoğuz ve babası Mustafa Orhan Özoğuz ile birlikte. 1960'ta Almanya'ya gelen ve emekli olduktan sonra İstanbul'da yaşamaya başlayan Mustafa Orhan Özoğuz, 2016 yılında, eşi Saliha Günay Özoğuz ise 2008 yılında vefat etti.