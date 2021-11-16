Hollanda’da başörtüsü zaferi

DENK Partisi Utrecht Teşkilatı
, Utrecht
Belediye Meclisi'ne kentte görev yapan zabıta gibi sivil kontrol memurlarının (BOA), başörtüsü
takabilmesine ilişkin önerge sundu. DENK'in Student Starter Partisi
ve Hayvanları Koruma Partisi (PvdD) ile birlikte verdiği başörtüsü önegesi, 9 aleyhte oya rağmen 34 lehte oyla kabul gördü. Böylece ülkede bir ilk yaşandı.
ÖNCÜ VE HARİKA KARAR
KARARI 'Harika' olarak nitelendiren DENK Utrecht lideri Mahmut Sungur
, "Daha fazla uygulayıcıya ihtiyacımız var. Bu şekilde meslek, göçmen geçmişi olan insanlar için çok daha erişilebilir hale gelecek. Fırsat sunacak. Belediye olarak, iş gücü çeşitliliği açısından da hedeflerimiz var. Hollanda
'da bu konuda öncü olmamız harika. Toplumsal değişimin başındayız" dedi.
İSLAM DÜŞMANLIĞI KÖRÜKLENİYOR
ÜLKEDE üç yıl önce İnsan Hakları Komisyonu
, Rotterdam
polisinin Sarah İzat
isimli Müslüman bir çalışanına başörtü yasağı getirmesini 'ayrımcılık' olarak değerlendirmişti. Öte yandan ülkede aşırı sağcı Özgürlük Partisi
lideri Geert Wilders
, İslam karşıtlığında başı çekerken, Kuran-ı Kerim'in yasaklanmasını bile talep etmiş, cami önlerinde kışkırtıcı eylemler düzenlemişti.
DEĞİŞİMİN ÖNCÜSÜ
ÖNERGEDE, Utrecht'in 'çeşitliliğin' ve 'kapsayıcılığın' teşvik edildiği bir şehir olması istendi. ABD
, Kanada
ve İsveç
gibi ülkelerden örnekler veren DENK, "Bu ülkelerde uzun süre önce başörtüsüne izin verildi. Utrecht de bu alanda sosyal değişimin öncüsü olabilir" denildi.