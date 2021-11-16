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Giriş Tarihi: 16.11.2021

Hollanda’da başörtüsü zaferi

Yalçın ÇAKIR
Hollanda’da başörtüsü zaferi

İslam karşıtlığının yoğun yaşandığı Hollanda’da, Türklerin kurduğu DENK partisi, başörtüsü zaferine imza attı. Utrecht’te sivil memurlar, artık başörtüsü takabilecek

DENK Partisi Utrecht Teşkilatı, Utrecht Belediye Meclisi'ne kentte görev yapan zabıta gibi sivil kontrol memurlarının (BOA), başörtüsü takabilmesine ilişkin önerge sundu. DENK'in Student Starter Partisi ve Hayvanları Koruma Partisi (PvdD) ile birlikte verdiği başörtüsü önegesi, 9 aleyhte oya rağmen 34 lehte oyla kabul gördü. Böylece ülkede bir ilk yaşandı.

ÖNCÜ VE HARİKA KARAR
KARARI 'Harika' olarak nitelendiren DENK Utrecht lideri Mahmut Sungur, "Daha fazla uygulayıcıya ihtiyacımız var. Bu şekilde meslek, göçmen geçmişi olan insanlar için çok daha erişilebilir hale gelecek. Fırsat sunacak. Belediye olarak, iş gücü çeşitliliği açısından da hedeflerimiz var. Hollanda'da bu konuda öncü olmamız harika. Toplumsal değişimin başındayız" dedi.

İSLAM DÜŞMANLIĞI KÖRÜKLENİYOR
ÜLKEDE üç yıl önce İnsan Hakları Komisyonu, Rotterdam polisinin Sarah İzat isimli Müslüman bir çalışanına başörtü yasağı getirmesini 'ayrımcılık' olarak değerlendirmişti. Öte yandan ülkede aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, İslam karşıtlığında başı çekerken, Kuran-ı Kerim'in yasaklanmasını bile talep etmiş, cami önlerinde kışkırtıcı eylemler düzenlemişti.

DEĞİŞİMİN ÖNCÜSÜ
ÖNERGEDE, Utrecht'in 'çeşitliliğin' ve 'kapsayıcılığın' teşvik edildiği bir şehir olması istendi. ABD, Kanada ve İsveç gibi ülkelerden örnekler veren DENK, "Bu ülkelerde uzun süre önce başörtüsüne izin verildi. Utrecht de bu alanda sosyal değişimin öncüsü olabilir" denildi.

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Hollanda’da başörtüsü zaferi
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