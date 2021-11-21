Terör zanlısı CDU’lu çıktı

EVDE 600 PATLAYICI
ALMANYA
'DA Başbakan Angela Merkel'in partisi Hıristiyan Demokrat Parti
'den (CDU) adaylığını koyan 20 yaşındaki Marvin
Euhus'un evinde, yaklaşık 600 patlayıcı ele geçirildi. Aşırı sağ bir terör saldırısı planlayan gencin ayrıca 6 boru bombası yaptığı öğrenildi. Bombaları kendi imal ettiği belirlenen ırkçı CDU'lunun, ayrıca ırkçı bir manifesto kaleme aldığı ortaya çıktı. Irkçı politikacı, kasabayı kana bulayacaktı.
GİZLİ SERVİS FARK ETTİ
HESSEN Eyaleti
'nin kuzeyinde bulunan Spangenberg
kasabasında marangoz çırağı olarak çalışan Euhus'un, kasabaya kısa süre önce taşındığı öğrenildi. Hessen Anayasayı Koruma Teşkilatı
ağustos ayının sonunda Euhus'un internette bomba ve silah yapımı konusunda bilgi almaya çalıştığını fark etti. Ardından da ırkçı genç takip altına alındı. Ve uzun bir takibin ardından Euhus, evine düzenlenen baskında gözaltına alındı.
NEDEN ADAY OLDU? SÜMENALTI MI EDİLDİ?
SPANGENBERG Belediye Başkanı Peter Tigges
, "Beni bu haber çok derinden etkiledi. Güvenlik birimlerine çok feci bir olayı engelledikleri için müteşekkirim. Umarım ortaya çıkan bu olay, bireysel bir olaydır" dedi. Sol Parti
ise hükümetteki CDU'yu suçladı. Sol Partili Thorsten Felstehausen
, "Zanlı CDU'lu ve olay genel seçime 10 gün kala olduğu için mi kamuoyu bilgilendirilmedi?" diye sordu.