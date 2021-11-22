Bundesliga’da sahte sertifika depremi

BREMEN
Sağlık Dairesi, savcılığa 2. Bundesliga ekibi Werder Bremen
'in teknik direktörü Markus Anfang
'ın (47) sahte koronavirüs aşı sertifikası temin ettiğine ilişkin suç duyurusunda bulundu. Hemen harekete geçen savcılık, Anfang ile yardımcısı Florian Junge
'nin (35) evinde arama izni çıkarttı. Anfang ile Junge, kapılarına Werder Bremen ile Schalke 04
maçına saatler kala gelen polislere aşı sertifikalarını verdi. Bunun üzerine evde aramaya gerek kalmadı. Olayın hemen ardından Anfang, "Bremen kulübünü, takımı, futbolcuları, ailemi ve özellikle kendimi durumdan kurtarmak için istifa ediyorum" diyerek takımdan ayrıldı. Junge de istifasını verdi. Olay futbol camiasında büyük yankı uyandırdı.