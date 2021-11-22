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Giriş Tarihi: 22.11.2021

Bundesliga’da sahte sertifika depremi

İSA DEVEÇEKEN İSA DEVEÇEKEN
Bundesliga’da sahte sertifika depremi

2. Bundesliga ekibi Werder Bremen, teknik direktörü Markus Anfang ve yardımcısının sahte koronavirüs aşı sertifikası temin ettikleri suçlaması ile sarsıldı

BREMEN Sağlık Dairesi, savcılığa 2. Bundesliga ekibi Werder Bremen'in teknik direktörü Markus Anfang'ın (47) sahte koronavirüs aşı sertifikası temin ettiğine ilişkin suç duyurusunda bulundu. Hemen harekete geçen savcılık, Anfang ile yardımcısı Florian Junge'nin (35) evinde arama izni çıkarttı. Anfang ile Junge, kapılarına Werder Bremen ile Schalke 04 maçına saatler kala gelen polislere aşı sertifikalarını verdi. Bunun üzerine evde aramaya gerek kalmadı. Olayın hemen ardından Anfang, "Bremen kulübünü, takımı, futbolcuları, ailemi ve özellikle kendimi durumdan kurtarmak için istifa ediyorum" diyerek takımdan ayrıldı. Junge de istifasını verdi. Olay futbol camiasında büyük yankı uyandırdı.
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Bundesliga’da sahte sertifika depremi
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