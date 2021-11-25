Aşı olmayanın işi çok zor

Müstakbel hükümetin hazırladığı
ve geçtiğimiz hafta önce Federal
Meclis'te, ardından da Eyaletler
Meclisi'nde kabul edilen Enfeksiyondan
Koruma Yasası yürürlüğe girdi. Almanya
'da koronavirüste dördüncü dalganın
çok sert geçmesi nedeniyle kararlaştırılan önlemler
kapsamında artık çoğu yerde 2G kuralı geçerli
olacak. Yani sadece aşılananlar ve hastalığı atlatanlar
etkinliklere katılabilecek, mekanlara girebilecek.
25 BİN EURO CEZA
GÜNLÜK yaşamdaki kısıtlamalar özellikle aşı olmayanları etkileyecek. İşyerlerinde sadece aşı olanlar, iyileşenler veya her gün negatif bir koronavirüs
testi ibraz edenler çalışabilecek. Uygulamanın günlük kontrolünü sağlamakla mükellef işverenler işyerinde iki test yaptırma imkanı sunmak zorunda. 19 Mart 2022'ye kadar geçerli olan kurallara uymayan işveren veya çalışana, 25 bin euroya kadar ceza öngörülüyor.
HER ALANDA KISITLAMA
HER eyalette kurallar farklı olsa da, birçok eyalette 2G kuralı geçerli olacak. Sadece işyerinde değil, örneğin restoran veya kafeteryalara aşı olmayanlar giremeyecek. Toplu taşıma araçlarına da sadece aşı olanlar, hastalığı atlatanlar veya test sonucu ibraz edenler binebilecek. Kuzey Ren Vestfalya
, Rheinland Pfalz
, Saksonya
, Saksonya Anhalt
ve Baden Württemberg
eyaletlerinde ise 2G Plus kuralı uygulanacak
'ÇEMBER DARALSIN'
HIRİSTİYAN Demokrat Birlik Parti'sinin (CDU) genel başkanlığına aday olan Friedrich Merz
, aşı olmayanlara dönük bir kapanmaya gidilmesini istedi. Merz, "Aşı olmayan sadece eczaneye ve süpermarkete gidebilsin. İşyerinde aşısız çalışan, futbol sahasında aşısız futbolcu, mecliste aşısız milletvekili olmamalı" dedi. Almanya'da siyasiler bir süredir aşı mecburiyetini tartışıyor.
335 KİŞİ ÖLDÜ
BU
kural ile insanlar aşılı olsa da, hastalığı atlatmış olsa da, gece kulübü, diskotek veya karnaval eğlencesine sadece negatif test sonucu ile gidebilecek. Bavyera
da benzer bir uygulamaya geçmeyi planlıyor. Almanya'da son 24 saatte koronavirüse yakalananların sayısı 66 bin 884 olarak açıklandı. Vaka sayısı gibi insidans değeri de 404.5'e yükselerek yeni bir rekor kırdı. Ölenlerin sayısı ise 335 artarak 99 bin 768'e yükseldi.
BAKANDAN İSYAN
ALMANYA Sağlık Bakanı Jens Spahn ise ülkenin koronavirüs nedeniyle geçirdiği zor günlere dikkat çekerek, hala aşı yaptırmayanlara tepki gösterdi. Spahn, "Hala, virüsün onlara zarar vermeyeceğini düşünen birçok insan var. Bu insanları aslında yoğun bakımlara sürüklemek ve onlara, 'Durumu anlamanız için daha ne olmalı?' diye sormak isterim" dedi. Spahn, "Hastanelerde durum çok kritik" diye konuştu.
ÇOCUKLARA AŞI
ALMANYA'DA Daimi Aşı Komisyonu, 5 ile 11 yaş arasındaki çocukların da aşı olmasını tavsiye edeceğini bildirdi. BioNTech'in çocuklar için geliştirdiği aşının bu hafta içinde Avrupa İlaç Ajansı EMA tarafından onaylanması bekleniyor. Daimi Aşı Komisyonu Başkanı Thomas Mertens, "Amacımız yıl sonuna kadar ve tercihen, aşılar eyaletlere teslim edilene kadar, aşı yapılmasını tavsiye etmek" dedi.
HOLLANDA ZORDA
HOLLANDA'DA koronavirüs vakalarının yine çok yükselmesi nedeniyle hastanelerde yoğun bakımlarda yer kalmadı. Almanya'ya sınır şehirlerden hasta taşınmaya başlandı. Önceki akşam da Rotterdam kentinde yoğun bakımda tedavi gören bir hasta, ambulansla Herten'deki St. Elisabeth Hospital hastanesine getirildi. Hollanda'da ülke genelinde yoğun bakımlarda durum çok kritik. Yalçın ÇAKIR / ROTTERDAM