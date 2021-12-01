Tuğçe herkesi ağlattı

FRANKFURT
'TA düzenlenen törene Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer
, Hessen
eyalet milletvekilleri Turgut Yüksel (SPD), Saadet Sönmez (Sol Parti), Almanya
Türk Toplumu Eşgenel Başkanı Atila Karabörklü
, Hessen Türk Toplumu Genel Sekreteri Esad Şahin
, Avukat Seda Başay Yıldız
, "Tuğçe" kitabını yazan gazeteci İsmail Erel, Tuğçe'nin annesi Sultan Albayrak
ve Tuğçe'yi sevenler katıldı. Başkonsolos Tunçer ve Tuğçe'nin abisi Doğuş Albayrak'ın birer konuşma yaptığı gecede İsmail Erel, "Tuğçe" kitabından bölümler okudu.