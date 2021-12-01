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Giriş Tarihi: 1.12.2021

Tuğçe herkesi ağlattı

İSA DEVEÇEKEN İSA DEVEÇEKEN
Tuğçe herkesi ağlattı

Almanya’da 2014 yılında taciz edilen iki genç kızı korumak isterken kendisi saldırganların hedefi haline gelen Tuğçe Albayrak, ölümünün 7. yılında bir okuma akşamı ile anıldı

FRANKFURT'TA düzenlenen törene Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, Hessen eyalet milletvekilleri Turgut Yüksel (SPD), Saadet Sönmez (Sol Parti), Almanya Türk Toplumu Eşgenel Başkanı Atila Karabörklü, Hessen Türk Toplumu Genel Sekreteri Esad Şahin, Avukat Seda Başay Yıldız, "Tuğçe" kitabını yazan gazeteci İsmail Erel, Tuğçe'nin annesi Sultan Albayrak ve Tuğçe'yi sevenler katıldı. Başkonsolos Tunçer ve Tuğçe'nin abisi Doğuş Albayrak'ın birer konuşma yaptığı gecede İsmail Erel, "Tuğçe" kitabından bölümler okudu.
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Tuğçe herkesi ağlattı
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