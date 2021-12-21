Aşı karşıtlarından tedbirlere protesto

12 BIN KIŞI KATILDI
KORONA tedbirlerinin protesto edildiği en büyük gösteri Nürnberg
'de düzenlendi. Aşırı sağcıların çoğunlukta olduğu aşı karşıtlarının gösterisine ırkçı Almanya
için Alternatif Partisi'nin meclis grup başkanları Alice Weidel
ve Tino Chrupalla
da katıldı. Nürnberg'deki protesto gösterisine 12 bin kişi katıldı.
MASKE TAKMADILAR
GÖSTERIYE Avusturya
'dan gelen Neo- Nazilerin de katıldığı dikkat çekti. AfD'li politikacılar Weidel ve Chrupalla aşı mecburiyetine karşı çıkarken, protestoya katılanların çoğunun maske takmadığı gözlendi. Benzer gösteriler Berlin
, Hamburg
, Schwerin, Frankfurt ve Dresden kentlerinde de düzenlendi.