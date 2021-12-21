Haberler Avrupa Haberleri Aşı karşıtlarından tedbirlere protesto
Giriş Tarihi: 21.12.2021

Aşı karşıtlarından tedbirlere protesto

Mustafa AKBABA
Aşı karşıtlarından tedbirlere protesto

Almanya’da koronavirüsü inkar eden ve aşı vurulmasına karşı çıkan binlerce kişi ülke genelinde sokağa çıkıp koronavirüs tedbirlerini protesto etti. Gösterilere, AfD’liler de katıldı

12 BIN KIŞI KATILDI
KORONA tedbirlerinin protesto edildiği en büyük gösteri Nürnberg'de düzenlendi. Aşırı sağcıların çoğunlukta olduğu aşı karşıtlarının gösterisine ırkçı Almanya için Alternatif Partisi'nin meclis grup başkanları Alice Weidel ve Tino Chrupalla da katıldı. Nürnberg'deki protesto gösterisine 12 bin kişi katıldı.

MASKE TAKMADILAR
GÖSTERIYE Avusturya'dan gelen Neo- Nazilerin de katıldığı dikkat çekti. AfD'li politikacılar Weidel ve Chrupalla aşı mecburiyetine karşı çıkarken, protestoya katılanların çoğunun maske takmadığı gözlendi. Benzer gösteriler Berlin, Hamburg, Schwerin, Frankfurt ve Dresden kentlerinde de düzenlendi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Aşı karşıtlarından tedbirlere protesto
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA