Deniz’e panzer kancası

Belçika
Jüpiter Lig'de liderliğini sürdüren Union SG takımının golcüsü Deniz Undav
, ligin ilk yarısında 16 gol kaydetti. 25 yaşındaki Türk kökenli Alman golcü bu performansı ile Almanya A Milli Futbol Takımı'nın bir sonraki milli maç için kadroda düşündüğü isimler arasına girdi. Kicker Dergisi, Almanya 3. Ligi'nden Belçika'ya transfer olan ve takımına 9 da gol attıran Undav'ı milli takım sorumlusu Hansi Flick
'in izlediğini yazdı. Hem Türk hem de Alman vatandaşı olan Deniz için Türk Milli Futbol Takımı'nın henüz devreye girmediği aktarıldı. Deniz, futbolseverlerin kendini beş yıl içinde Avrupa'nın en büyük beş liginden birinde ve milli formayı giymiş olarak göreceklerini söyledi ve "Birkaç yıl önce amatör kümede oynarken kimse bu seviyeye geleceğimi tahmin etmiyordu" dedi.