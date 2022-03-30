Yeni enerji üssü Türkiye olacak

Alman Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi
'ne (CDU) yakınlığı ile bilinen Konrad Adenauer Vakfı (KAS), Türkiye
'nin Avrupa
'ya petrol ve doğalgaz tedarikinde çok önemli rol üstlenebileceği sonucuna vardığı bir rapor hazırladı. Türkiye'nin NATO ülkesi olarak Ukrayna
'nın koşulsuz yanında yer aldığına dikkat çeken KAS analistleri, aynı zamanda Türkiye'nin Rusya ile yakın ilişkilere sahip olduğunu vurguladı.
ODAK NOKTASI TÜRKİYE
Ukrayna ile Rusya arasındaki krizin Almanya
ile Türkiye'yi birbirine yaklaştıracağını kaydeden analistler, "Almanya için bu özellikle enerji siyaseti açısından ilginç olacaktır. Almanya'nın Rus gazından bağımsız hale gelme isteği, uzun vadede güney gaz koridorunun geliştirilmesi ve Türkiye'nin Hazar Denizi
ve Doğu Akdeniz
'deki doğalgaza ulaşım sağlayacak dağıtım noktası olarak kullanılmasını sağlayabilir" dedi.
YENİ HATLAR AÇILIR
Bunun ciddi alternatifler ortaya çıkaracağını belirten uzmanlar SABAH'ın ele geçirdiği raporda, "Azerbaycan
, Türkmen
, Irak
ve gelecekte de İran gaz ve petrolünün ithali konusundaki potansiyeller kullanılmış değil. İsrail
ile Türkiye arasında giderek reel hale gelen enerji işbirliği ile Türkiye kendisini enerji tedarik merkezi olarak konumlandırabilir" dedi. Basın da, Türkiye'nin giderek önem kazanan rolüne dikkat çekti.