En zengin Türkler Türeci ve Şahin

Koronavirüs aşısı sayesinde BioNTech'in borsadaki değerinin katlanması, Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Prof. Dr. Özlem Türeci'yi dünyanın en zengin Türkleri haline getirdi. Türk çiftin serveti yaklaşık 9 milyar euro olarak hesaplandı. Uğur Şahin ve eşinin BioNTech'teki toplam hissesi halen yüzde 18 oranında.;BioNTech'in yaklaşık yarısına sahip olan 72 yaşındaki ikizler Andreas ve Thomas Strüngmann ise servetlerine servet kattı. Pandemiden önce toplamda 6 milyar euro servete sahip olan işadamlarının zenginliği toplam 48 milyar euroyu geçti. İkizler kurdukları ilaç şirketi Hexal'i 5.6 milyar euroya sattıktan sonra 160 milyon euroya BioNTech'e ortak olmuştu. Şimdi bu hisselerin değeri yaklaşık 25 milyar euro.