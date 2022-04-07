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Giriş Tarihi: 7.4.2022

İkizlerin hedefi Bundeslıga

ÇAĞLAYAN AKTÜRK
İkizlerin hedefi Bundeslıga

Altıntop kardeşler gibi yıldızları parlayan Hasan ve Harun Köse adlı ikizlerin hayali, ay yıldızlı formayı da giymek

Bundeslıga takımlarından Arminia Bielefeld'in altyapısında forma giyen tek yumurta ikizleri Hasan ve Harun Köse, hedeflerini Bundesliga olarak belirledi. U17 Bundesliga Batı Grubu'nda mücadele eden takımın 17 yaşındaki futbolcuları, 13 senedir birlikte oynuyor. Forvet oyuncusu Harun, bu sezon 8 gol ile takımın en skorer oyuncusu olurken, defansın sağ kanadında görev yapan Hasan, bu sezon 11 maçta forma giydi. Almanya milli takım seçme kamplarına davet edilen ikizlerin gönlünde Türk Milli Takımı var.
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İkizlerin hedefi Bundeslıga
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