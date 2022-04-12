Hollanda’da bir sağlık skandalı daha

Rahatsızlanınca doktora gitti, 'Mide kanseri' teşhisi kondu. Aylar sonra , 'sende mide kanseri yok' diyerek eve gönderilen Funda Gök (35), odasına kapandı, 50 kilodan 30 kiloya düştü. Gök ailesi, Hollanda hastanelerinde kızlarının hastalığına henüz teşhis konulamamasına isyan etti ve karanlık bir odada adeta ölümü bekleyen kızları için yardım istedi.TILBURG'DA ikamet eden Giresunlu Gök ailesi, "Kızımız, geçtiğimiz yıl haziran ayında ortalama 50 kiloyken bir yıl geçmeden 30 kiloya düştü. Sürekli mide bulantısı var. Yediğini içtiğini geri çıkartıyor. Ağrılarına dayanamıyor. Sürekli ağır ağrı kesici kullanıyor. Kızımızı bu halde görmek bizleri perişan ediyor. Devletimizden kızımıza da el uzatmasını istiyoruz" dedi.GÖK ailesi, doktorların son olarak kızlarının farklı organlarında kanser olduğunu söylediğini aktardı ve "Tıp bunca ilerlemişken üç kızımızın en büyüğü Funda'ya tam teşhis konulamamasını anlamakta güçlük çekiyoruz. Artık tek çaremiz, kızımızın Türkiye'ye nakledilmesi. Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği ve konsolosluklarımız aracılığı ile Sağlık Bakanlığı'na müracaatta bulunduk. Gözümüz ve kulağımızı Türkiye'ye çevirdik" diye konuştu.