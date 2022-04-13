Aşkına kavuştu sıra hacda

NATO'DA asker olarak görev yaparken rahatsızlanınca tedavi için kur merkezine gitti. Aynı merkezde tedaviye giden Ayşe Göktürk'ü görünce aşık olan Hermann Krüger (57), bir yıl boyunca sevdiği kadını evliliğe ikna etmeye çalıştı. Türkçe öğrenen Krüger, eline çiçek ve çikolata alıp sevdiği kadının kapısına tek başına dayandı. Ayşe Göktürk'ün (59) babasının dizlerinin dibine kapanan Krüger, "Kızını istiyorum" dedi. Baba çok şaşırdı, 'Hayır' diyemedi. Çift, 2007'de evlendi.SEVDİĞİ kadın için her şeyi yapan Krüger, adını Mustafa Göktürk olarak değiştirdi. Kuran'ın Almanca mealini defalarca okuyup Müslüman oldu. "Eşim Ayşe'yi çok seviyorum" diyen Mustafa Göktürk, "Evlenebilmek için Türkçe öğrendim ve onun tüm şartlarını yerine getirdim. Şimdi Müslüman olmanın gereklerini yerine getirmeye çalışıyorum. Kurban kestim, oruç tutuyorum, inşallah hacca da gideceğim. Ramazan'da tüm Alman dostlarımı iftara çağırıyorum" dedi.Parti'den üç dönem Nevşehir milletvekili seçilen Murat Göktürk'ün kız kardeşi ile evli olan Mustafa Göktürk, "2011 seçiminde Türkiye'ye gittim. Seçim kampanyalarında yer aldım. Günlerce AK Parti afişleri astım, broşür dağıttım. Birine broşür verince 'Dalga mı geçiyorsun' tepkisi ile karşılaştım. Ardından saldırı geldi. Dayak yedim. Kayınvalidem kurtardı" diyerek anısını anlattı. Ayşe Göktürk ise, "Çabasından çok etkilendim" diye konuştu.