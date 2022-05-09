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Giriş Tarihi: 9.5.2022

Göçmen girişimci ayrımcılık mağduru

Mustafa AKBABA
Göçmen girişimci ayrımcılık mağduru

Almanya’da orta ölçekli işletmelerin bel kemiği göçmen girişimcilerin de ayrımcılık ve ırkçılık mağduru olduğu ortaya çıktı. Göçmen işverenler, finansal kaynak bulamıyor

IRKÇILIK BÜYÜK ENGEL
ALMANYA'DA göçmen kökenlilere dönük ırkçılığın had safhaya ulaştığının ortaya çıkmasının ardından, göçmen kökenli girişimcilerin de iş piyasasında büyük zorluklar çektiği belirlendi. Yapılan bir araştırma, ülkedeki her beş girişim şirketinden birinin kurucusu olan göçmen kökenli girişimcilerin, halen yabancı düşmanlığı ve diğer engellere maruz kaldığını ortaya koydu.

ZORLUKLAR BİTMİYOR
ALMAN rakiplerine göre daha fazla zorlukla mücadele etmek zorunda kalan yarısından fazlası yurtdışı doğumlu göçmen kökenli girişimcilerin yüzde 22'si ırkçılığın yanı sıra yatırımları için yeterince finansal kaynak bulamıyor. Yüzde 35'lik bölüm ise, iş bağlantısı kuramıyor. Türk girişimciler ekonomiye yaklaşık 500 bin istihdam ve 40 milyar euro yatırım sağlıyor.
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Göçmen girişimci ayrımcılık mağduru
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