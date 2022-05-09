Göçmen girişimci ayrımcılık mağduru

ALMANYA'DA göçmen kökenlilere dönük ırkçılığın had safhaya ulaştığının ortaya çıkmasının ardından, göçmen kökenli girişimcilerin de iş piyasasında büyük zorluklar çektiği belirlendi. Yapılan bir araştırma, ülkedeki her beş girişim şirketinden birinin kurucusu olan göçmen kökenli girişimcilerin, halen yabancı düşmanlığı ve diğer engellere maruz kaldığını ortaya koydu.ALMAN rakiplerine göre daha fazla zorlukla mücadele etmek zorunda kalan yarısından fazlası yurtdışı doğumlu göçmen kökenli girişimcilerin yüzde 22'si ırkçılığın yanı sıra yatırımları için yeterince finansal kaynak bulamıyor. Yüzde 35'lik bölüm ise, iş bağlantısı kuramıyor. Türk girişimciler ekonomiye yaklaşık 500 bin istihdam ve 40 milyar euro yatırım sağlıyor.