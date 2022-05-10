PKK Basel’de çocuklara saldırdı

Olayfestivalin sona erdiği ve standların toplanmaya başladığı pazar saat 18.00'de yaşandı. Çok sayıda Türk'ün aile ve çocuklarıyla katıldığı etkinliğin sona ermesiyle birlikte yaklaşık 40 PKK'lı bir anda çocuk, kadın ve yaşlı demeden önüne gelene saldırdı. Törene katılanlara önce sözlü saldırı düzenleyen PKK'lılar, daha sonra kutlama alanını çember içine alan demir bariyerleri vatandaşların üzerine fırlattı.PKK'LILARIN alçak saldırısında ilk belirlemelere göre en az 6 kişi yaralandı. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi. Saldırıda terör örgütü PKK lehine sloganlar atan terör örgütü sempatizanları, saldırıdan sonra olay yerinden uzaklaştı. Gözü dönmüş PKK'lıların saldırdığı festivale gün içinde yaklaşık 1000 kişi katılmıştı. PKK'lıların alçak saldırıyı kalabalık azalınca gerçekleştirdiği dikkat çekti.PKK'LILARIN kalabalığın dağılması üzerine çocuk ve kadınların orada kalmasını fırsat bildiği tahmin ediliyor. Basel Stadt Kanton Polisi yaşları 24-30 arasında olan 5 PKK'lıyı gözaltına aldı. Terör örgütü sempatizanları hakkında adam yaralamak suçundan soruşturma açıldı. Türkler saldırıyı, "Çocuk festivaline saldırıp, kadın dövmek de ancak PKK'nın yapacağı türden bir alçaklıktı" sözleriyle yorumladı.TÜRKİYE Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, PKK saldırısını sert dille kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz" denildi. Açıklamada, "Bir terör örgütünün ve sempatizanlarının Avrupa'nın göbeğinde bir çocuk şenliğini hedef alacak kadar alçalmış olmaları, terör örgütünün çirkin yüzünü uluslararası kamuoyuna bir kez daha göstermiştir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, bu menfur eylemin faillerinin süratle adalete teslim edilerek, hak ettikleri cezayı almalarını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.